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26 апреля, 15:00
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    Протесты армянской оппозиции охватили центр Еревана и Гюмри. Армения, Ереван, митинги и протесты. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПротесты армянской оппозиции охватили центр Еревана и Гюмри

    Протесты армянской оппозиции охватили центр Еревана и Гюмри

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    Протесты армянской оппозиции охватили центр Еревана и Гюмри

    Протесты армянской оппозиции охватили центр Еревана и Гюмри

    Протесты армянской оппозиции охватили центр Еревана и Гюмри

      В Армении возобновилась протестная акция оппозиции. В Ереване после суток затишья в связи с Днем памяти жертв геноцида на улицы города вновь вышли тысячи митингующих. Требования прежние — досрочные выборы парламента страны.

      Как передает с места событий корреспондент НТВ Иван Трушкин, в центре Еревана находятся несколько тысяч людей. Некоторые проходят колоннами с флагами, некоторые просто гуляют и общаются друг с другом о политике, о сложившейся ситуации.

      У военной техники, которую пригнала полиция, чуть было не вспыхнули столкновения. Однако в последний момент протестующим и стражам порядка удалось договориться.

      Протестующий: «Говорят, что мы против России и Америка здесь. Ничего подобного здесь нет. Мы против нашего правительства. Они не дают нам жить».

      Протестующий: «Сколько надо, столько и будем стоять».

      Как отмечает РИА Новости, акции протеста в Ереване охватили весь центр города, также они проходит во втором по величине городе Армении Гюмри и еще нескольких населенных пунктах. Были перекрыты дорога в ереванский аэропорт и трасса в Грузию.

      Несколько оппозиционных партий Армении присоединились к движению депутата парламента Николы Пашиняна, которое добивается смены власти.

      Напомним, намеченные на сегодня переговоры врио премьера Карена Карапетяна и Пашиняна были сорваны, так как власти отказались вести диалог из-за радикальных условий протестующих. Ситуация пока находится в политическом тупике.

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