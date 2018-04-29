Пашинян: смена власти в Армении не ухудшит отношения с РФ

Оппозиция Армении считает встречу с депутатами Госдумы «очень конструктивной».
Встреча лидера армянской оппозиции Никола Пашиняна с делегацией Госдумы во главе с главой комитета по делам СНГ, евразийской интергации и связям с соотечественниками Леонидом Калашниковым прошла конструктивно. Об этом РИА Новости сообщил пресс-секретарь партии «Гражданский договор» Тигран Авинян. Напомним, Пашинян возглавляет эту партию.
Тигран Авинян, пресс-секретарь партии «Гражданский договор»: «Встреча прошла в очень конструктивной атмосфере. Были обсуждены сложившаяся в республике ситуация и пути выхода».
Сам Пашинян заявил, что смена власти в Армении не приведет к ухудшению отношений двух стран.
Никол Пашинян, лидер оппозиции Армении: «Мы провели сегодня беседу с депутатами Государственной думы. У них были вопросы, мы на них ответили. Основным посылом было то, что в этом процессе нет геополитического заговора против России, не будет геополитических реверсов, и армяно-российским отношениям ничего не угрожает».
Пашинян остается единственным кандидатом на пост премьер-министра страны. Все остальные партии отказались выдвигать своих кандидатов, некоторые согласились поддержать Пашиняна. Пашинян станет премьер-министром, если за него проголосуют 53 из 105 депутатов однопалатного парламента. Это значит, что его должны поддержать депутаты правящей Республиканской партии Армении. Выборы назначены на 1 мая.
В настоящее время в Ереване и других городах страны возобновились массовые протесты. Сам Пашинян заявил в воскресенье, что политический кризис в стране близок к разрешению.
Тигран Авинян, пресс-секретарь партии «Гражданский договор»: «Встреча прошла в очень конструктивной атмосфере. Были обсуждены сложившаяся в республике ситуация и пути выхода».
Сам Пашинян заявил, что смена власти в Армении не приведет к ухудшению отношений двух стран.
Никол Пашинян, лидер оппозиции Армении: «Мы провели сегодня беседу с депутатами Государственной думы. У них были вопросы, мы на них ответили. Основным посылом было то, что в этом процессе нет геополитического заговора против России, не будет геополитических реверсов, и армяно-российским отношениям ничего не угрожает».
Пашинян остается единственным кандидатом на пост премьер-министра страны. Все остальные партии отказались выдвигать своих кандидатов, некоторые согласились поддержать Пашиняна. Пашинян станет премьер-министром, если за него проголосуют 53 из 105 депутатов однопалатного парламента. Это значит, что его должны поддержать депутаты правящей Республиканской партии Армении. Выборы назначены на 1 мая.
В настоящее время в Ереване и других городах страны возобновились массовые протесты. Сам Пашинян заявил в воскресенье, что политический кризис в стране близок к разрешению.
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