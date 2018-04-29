В Ереване протестующие перекрывают дороги и блокируют центральные улицы

Сторонники лидера оппозиции Армении Никола Пашиняна по его призыву начали перекрывать автодороги в Ереване и некоторых областях Армении.
Протестующие проводят шествия почти по всем улицам Еревана, при этом они перекрывают дороги подручными средствами, воздвигая заторы из мусорных баков и скамеек.
К настоящему моменту уже перекрыты центральный проспект Маштоца, подступы к площади Республики, где оппозиция готовится провести вечерний митинг, а также проспекты, ведущие к центру города.
Как отмечает РИА Новости, многие участники акции выстроились в колонну и устроили шествие по проезжей части проспекта Тиграна Меца в центре города. Их гудками приветствуют автомобилисты.
А от станции метро «Молодежная» в сторону госуниверситета выдвинулась колонна студентов. Оттуда они намерены пройти маршем до медицинского, аграрного и политехнического университетов и на площади Франции встретиться с Пашиняном.
За протестантами следят полицейские, но в происходящее не вмешиваются.
Кроме того, по данным «Интерфакса», оппозиционеры заблокировали автотрассу Аштарак — Ереван в Арагацотнской области.
Ранее лидер оппозиции Никола Пашинян призвал своих сторонников перекрыть главные улицы в Ереване, а вечером собраться на митинг на площади Республики.
Массовые митинги оппозиции идут в Армении с 13 апреля. В понедельник на фоне акций протеста в отставку ушел премьер-министр Армении Серж Саргсян, против избрания которого и выступали митингующие. Согласно последним изменениям в конституции страны, власть теперь сосредоточена именно в руках премьер-министра.
Досрочные выборы премьер-министра страны назначены на 1 мая. Главу правительства должны выбрать члены парламента путем открытого голосования. До сих пор официально выдвинутых кандидатов на пост главы правительства Армении нет. Оппозиция требует избрать главой правительства Пашиняна и заявляет, что массовые протесты в стране не закончатся, пока на пост премьера не будет избран «человек от народа». Сам Пашинян заявил о готовности выдвинуть свою кандидатуру, но только в том случае, если его поддержат все фракции. Несколько политических партий уже объявили о готовности поддержать Пашиняна.
Пашинян станет премьер-министром, если за него проголосуют 53 из 105 (простое большинство) депутатов однопалатного парламента. Фракция правящей Республиканской партии Армении обладает 58 местами в парламенте, «Елк» — девятью, «Дашнакцутюн» — семью. Еще 31 место у блока «Царукян».
К настоящему моменту уже перекрыты центральный проспект Маштоца, подступы к площади Республики, где оппозиция готовится провести вечерний митинг, а также проспекты, ведущие к центру города.
Как отмечает РИА Новости, многие участники акции выстроились в колонну и устроили шествие по проезжей части проспекта Тиграна Меца в центре города. Их гудками приветствуют автомобилисты.
А от станции метро «Молодежная» в сторону госуниверситета выдвинулась колонна студентов. Оттуда они намерены пройти маршем до медицинского, аграрного и политехнического университетов и на площади Франции встретиться с Пашиняном.
За протестантами следят полицейские, но в происходящее не вмешиваются.
Кроме того, по данным «Интерфакса», оппозиционеры заблокировали автотрассу Аштарак — Ереван в Арагацотнской области.
Ранее лидер оппозиции Никола Пашинян призвал своих сторонников перекрыть главные улицы в Ереване, а вечером собраться на митинг на площади Республики.
Массовые митинги оппозиции идут в Армении с 13 апреля. В понедельник на фоне акций протеста в отставку ушел премьер-министр Армении Серж Саргсян, против избрания которого и выступали митингующие. Согласно последним изменениям в конституции страны, власть теперь сосредоточена именно в руках премьер-министра.
Досрочные выборы премьер-министра страны назначены на 1 мая. Главу правительства должны выбрать члены парламента путем открытого голосования. До сих пор официально выдвинутых кандидатов на пост главы правительства Армении нет. Оппозиция требует избрать главой правительства Пашиняна и заявляет, что массовые протесты в стране не закончатся, пока на пост премьера не будет избран «человек от народа». Сам Пашинян заявил о готовности выдвинуть свою кандидатуру, но только в том случае, если его поддержат все фракции. Несколько политических партий уже объявили о готовности поддержать Пашиняна.
Пашинян станет премьер-министром, если за него проголосуют 53 из 105 (простое большинство) депутатов однопалатного парламента. Фракция правящей Республиканской партии Армении обладает 58 местами в парламенте, «Елк» — девятью, «Дашнакцутюн» — семью. Еще 31 место у блока «Царукян».
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