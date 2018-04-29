Лидер оппозиции Армении призвал сторонников блокировать дороги и перекрестки

Лидер армянских оппозиционеров Никол Пашинян объявил о возобновлении акций протеста в стране.
Лидер оппозиционного движения Армении Никол Пашинян объявил о начале новых акций протеста в стране. Самый крупный митинг должен состояться в Ереване, передает ТАСС.
Никол Пашинян, депутат парламента Армении: «Я призываю всех наших сторонников с 12:00 (11:00 по Москве) блокировать дороги и перекрестки, парализовать движение машин… Мы должны показать, что наше движение твердо стоит на ногах. В 19:00 (18:00 по Москве) я объявляю митинг на площади Республики».
Пашинян также заявил, что политический кризис в стране близок к разрешению.
Массовые митинги оппозиции идут в Армении с 13 апреля. В понедельник на фоне акций протеста в отставку ушел премьер-министр Армении Серж Саргсян, против избрания которого и выступали митингующие. Согласно последним изменениям в конституции страны, власть теперь сосредоточена именно в руках премьер-министра.
Досрочные выборы премьер-министра страны назначены на 1 мая. Главу правительства должны выбрать члены парламента путем открытого голосования. До сих пор официально выдвинутых кандидатов на пост главы правительства Армении нет. Оппозиция требует избрать главой правительства Пашиняна и заявляет, что массовые протесты в стране не закончатся, пока на пост премьера не будет избран «человек от народа». Сам Пашинян заявил о готовности выдвинуть свою кандидатуру, но только в том случае, если его поддержат все фракции. Несколько политических партий уже объявили о готовности поддержать Пашиняна.
Никол Пашинян, депутат парламента Армении: «Я призываю всех наших сторонников с 12:00 (11:00 по Москве) блокировать дороги и перекрестки, парализовать движение машин… Мы должны показать, что наше движение твердо стоит на ногах. В 19:00 (18:00 по Москве) я объявляю митинг на площади Республики».
Пашинян также заявил, что политический кризис в стране близок к разрешению.
Массовые митинги оппозиции идут в Армении с 13 апреля. В понедельник на фоне акций протеста в отставку ушел премьер-министр Армении Серж Саргсян, против избрания которого и выступали митингующие. Согласно последним изменениям в конституции страны, власть теперь сосредоточена именно в руках премьер-министра.
Досрочные выборы премьер-министра страны назначены на 1 мая. Главу правительства должны выбрать члены парламента путем открытого голосования. До сих пор официально выдвинутых кандидатов на пост главы правительства Армении нет. Оппозиция требует избрать главой правительства Пашиняна и заявляет, что массовые протесты в стране не закончатся, пока на пост премьера не будет избран «человек от народа». Сам Пашинян заявил о готовности выдвинуть свою кандидатуру, но только в том случае, если его поддержат все фракции. Несколько политических партий уже объявили о готовности поддержать Пашиняна.
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