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    Лидер оппозиции Армении призвал сторонников блокировать дороги и перекрестки

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    Лидер оппозиции Армении призвал сторонников блокировать дороги и перекрестки

    Лидер оппозиции Армении призвал сторонников блокировать дороги и перекрестки

    Лидер армянских оппозиционеров Никол Пашинян объявил о возобновлении акций протеста в стране.

    Лидер оппозиционного движения Армении Никол Пашинян объявил о начале новых акций протеста в стране. Самый крупный митинг должен состояться в Ереване, передает ТАСС.

    Никол Пашинян, депутат парламента Армении: «Я призываю всех наших сторонников с 12:00 (11:00 по Москве) блокировать дороги и перекрестки, парализовать движение машин… Мы должны показать, что наше движение твердо стоит на ногах. В 19:00 (18:00 по Москве) я объявляю митинг на площади Республики».

    Пашинян также заявил, что политический кризис в стране близок к разрешению.

    смотретьЛидер армянской оппозиции Пашинян пообещал новые протесты в Ереване
    Лидер армянской оппозиции Пашинян пообещал новые протесты в Ереване
    Массовые митинги оппозиции идут в Армении с 13 апреля. В понедельник на фоне акций протеста в отставку ушел премьер-министр Армении Серж Саргсян, против избрания которого и выступали митингующие. Согласно последним изменениям в конституции страны, власть теперь сосредоточена именно в руках премьер-министра.

    Досрочные выборы премьер-министра страны назначены на 1 мая. Главу правительства должны выбрать члены парламента путем открытого голосования. До сих пор официально выдвинутых кандидатов на пост главы правительства Армении нет. Оппозиция требует избрать главой правительства Пашиняна и заявляет, что массовые протесты в стране не закончатся, пока на пост премьера не будет избран «человек от народа». Сам Пашинян заявил о готовности выдвинуть свою кандидатуру, но только в том случае, если его поддержат все фракции. Несколько политических партий уже объявили о готовности поддержать Пашиняна.

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