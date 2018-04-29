СМИ: аварийно севший в Жуковском Ил-38 будет отремонтирован

Самолет индийских ВВС
Ил-38, совершивший посадку с невыпущенным передним шасси, подлежит восстановлению.
Как передает ТАСС со ссылкой на источники, самолет индийских ВВС Ил-38, совершивший в субботу вечером аварийную посадку с невыпущенной передней стойкой шасси в подмосковном аэропорту Жуковский, подлежит восстановлению и будет отремонтирован. Специалисты говорят, что экипажу удалось посадить самолет в аварийной ситуации так, что он получил минимальные повреждения: экипажу Ил-38 удалось до последнего момента удерживать машину на основных стойках шасси, «пока самолет плавно не лег на кабину и не затормозил».
Ранее стало известно, что экипаж самолета, включая летчики-испытатели «Ильюшина», представят к награде.
Напомним, инцидент произошел в субботу около 20:00. В подмосковном аэропорту Жуковский совершил экстренную посадку индийский противолодочный самолет Ил-38, который проводил плановый полет после штатного техобслуживания. В результате происшествия никто не пострадал. Взлетно-посадочную полосу залили пеной, поэтому несколько рейсов были перенаправлены на посадку в аэропорт Домодедово. Аэропорт временно прекратил взлет и вылет рейсов, но позже возобновил работу в штатном режиме.
Ранее стало известно, что экипаж самолета, включая летчики-испытатели «Ильюшина», представят к награде.
Напомним, инцидент произошел в субботу около 20:00. В подмосковном аэропорту Жуковский совершил экстренную посадку индийский противолодочный самолет Ил-38, который проводил плановый полет после штатного техобслуживания. В результате происшествия никто не пострадал. Взлетно-посадочную полосу залили пеной, поэтому несколько рейсов были перенаправлены на посадку в аэропорт Домодедово. Аэропорт временно прекратил взлет и вылет рейсов, но позже возобновил работу в штатном режиме.
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