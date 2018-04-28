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    Самолет Ил-38 с нераскрытой стойкой шасси успешно приземлился в Жуковском

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    • Фото: Igor Dvurekov / russianplanes.net, CC BY-SA 3.0
    Самолет <nobr>Ил-38</nobr> с нераскрытой стойкой шасси успешно приземлился в Жуковском

    Самолет Ил-38 с нераскрытой стойкой шасси успешно приземлился в Жуковском

    Самолет <nobr>Ил-38</nobr> с нераскрытой стойкой шасси успешно приземлился в Жуковском
  • Фото: Igor Dvurekov / russianplanes.net, CC BY-SA 3.0

    • Противолодочный самолет Ил-38 Военно-морских сил Индии с невыпущенным шасси совершил аварийную посадку в подмосковном Жуковском.

    Перед приземлением воздушное судно кружило в небе, вырабатывая топливо и готовясь к вынужденной посадке. О происшествии были оповещены все аварийно-спасательные службы, которые провели подготовительные работы в аэропорту.

    Как сообщил «Интерфаксу» источник в авиадиспетчерских службах, самолет с экипажем из семи человек проходил плановый облет после штатного техобслуживания, когда командир доложил о срабатывании сигнализации о невыпуске передней стойки шасси.

    В компании «Ильюшин» сообщили, что на борту находятся опытные летчики-испытатели «Ильюшина». После приземления возгорания не произошло.

    Ил-38 — дальний противолодочный самолет, созданный на базе Ил-18. Предназначен для самостоятельного или совместного с противолодочными кораблями поиска и уничтожения подводных лодок, морской разведки и поисково-спасательных операций.

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