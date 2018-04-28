Аэропорт в Жуковском возобновил отправку рейсов после жесткой посадки Ил-38

Подмосковный аэропорт Жуковский возобновил работу в штатном режиме после ЧП с индийским
Ил-38.
Сообщение пресс-службы аэропорта Жуковский: «Аэропорт возобновил работу после инцидента. Самолет авиакомпаниии Belavia совершил взлет с полосы и набирает высоту, самолет выполняет рейс в Минск».
В пресс-службе аэропорта добавили, что завершается регистрация на 2 рейса в города Таджикистана, которые готовятся к вылету, пишет ТАСС. До закрытия аэропорта в 23:00 планируется отправить все задержанные из-за инцидента рейсы.
Напомним, после инцидента с Ил-38 аэропорт временно прекратил принимать рейсы, их перенаправили в Домодедово.
В субботу около 20:00 в аэропорту совершил экстренную посадку индийский противолодочный самолет Ил-38, который совершал плановый вылет после штатного техобслуживания. Экипаж, в состав которого входили летчики-испытатели «Ильюшина», посадил самолет с нераскрытой передней стойкой шасси. Пострадавших нет. Экипаж представят к награде.
В пресс-службе аэропорта добавили, что завершается регистрация на 2 рейса в города Таджикистана, которые готовятся к вылету, пишет ТАСС. До закрытия аэропорта в 23:00 планируется отправить все задержанные из-за инцидента рейсы.
Напомним, после инцидента с Ил-38 аэропорт временно прекратил принимать рейсы, их перенаправили в Домодедово.
В субботу около 20:00 в аэропорту совершил экстренную посадку индийский противолодочный самолет Ил-38, который совершал плановый вылет после штатного техобслуживания. Экипаж, в состав которого входили летчики-испытатели «Ильюшина», посадил самолет с нераскрытой передней стойкой шасси. Пострадавших нет. Экипаж представят к награде.
Комментарии