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    Аэропорт в Жуковском возобновил отправку рейсов после жесткой посадки Ил-38

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    • Фото: РИА Новости © 2018, Евгений Одиноков
    Аэропорт в Жуковском возобновил отправку рейсов после жесткой посадки <nobr>Ил-38</nobr>

    Аэропорт в Жуковском возобновил отправку рейсов после жесткой посадки Ил-38

    Аэропорт в Жуковском возобновил отправку рейсов после жесткой посадки <nobr>Ил-38</nobr>
  • Фото: РИА Новости © 2018, Евгений Одиноков

    • Подмосковный аэропорт Жуковский возобновил работу в штатном режиме после ЧП с индийским Ил-38.

    Сообщение пресс-службы аэропорта Жуковский: «Аэропорт возобновил работу после инцидента. Самолет авиакомпаниии Belavia совершил взлет с полосы и набирает высоту, самолет выполняет рейс в Минск».

    В пресс-службе аэропорта добавили, что завершается регистрация на 2 рейса в города Таджикистана, которые готовятся к вылету, пишет ТАСС. До закрытия аэропорта в 23:00 планируется отправить все задержанные из-за инцидента рейсы.

    Напомним, после инцидента с Ил-38 аэропорт временно прекратил принимать рейсы, их перенаправили в Домодедово.

    В субботу около 20:00 в аэропорту совершил экстренную посадку индийский противолодочный самолет Ил-38, который совершал плановый вылет после штатного техобслуживания. Экипаж, в состав которого входили летчики-испытатели «Ильюшина», посадил самолет с нераскрытой передней стойкой шасси. Пострадавших нет. Экипаж представят к награде.

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