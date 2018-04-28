Аэропорт в Жуковском не принимает рейсы после жесткой посадки Ил-38

Гражданский аэропорт в Жуковском временно не принимает рейсы
из-за инцидента с индийским Ил-38.
Рейсы, которые должны прибыть в аэропорт Жуковский, в субботу вечером перенаправляются в Домодедово, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.
Источник: «В настоящее время гражданский аэропорт, расположенный в Жуковском, не принимает рейсы на прилет. Один из самолетов авиакомпании „Уральские авиалинии“ рейсом U62448 Ош — Жуковский совершил посадку в аэропорту Домодедово. Еще один рейс авиакомпании Pegas EO404 из Тель-Авива также будет перенаправлен в Домодедово».
Меры предосторожности связаны с тем, что в субботу около 20:00 мск. в аэропорту экстренно приземлился противолодочный самолет Ил-38 ВМС Индии, который совершал плановый облет после штатного техобслуживания. Экипажу, в состав которого входили летчики-испытатели «Ильюшина», пришлось сажать самолет с нераскрытой передней стойкой шасси. При аварийной посадке никто не пострадал, возгорания на борту удалось избежать. За это экипаж самолета будет представлен к награде.
Сейчас самолет стоит на взлетно-посадочной полосе. Полосу в целях предосторожности залили пеной, из-за этого могут быть задержаны также два рейса, вылетающие из Жуковского. Аэропорт примет решение об их отправке только после очистки и обследования полосы.
Источник: «В настоящее время гражданский аэропорт, расположенный в Жуковском, не принимает рейсы на прилет. Один из самолетов авиакомпании „Уральские авиалинии“ рейсом U62448 Ош — Жуковский совершил посадку в аэропорту Домодедово. Еще один рейс авиакомпании Pegas EO404 из Тель-Авива также будет перенаправлен в Домодедово».
Меры предосторожности связаны с тем, что в субботу около 20:00 мск. в аэропорту экстренно приземлился противолодочный самолет Ил-38 ВМС Индии, который совершал плановый облет после штатного техобслуживания. Экипажу, в состав которого входили летчики-испытатели «Ильюшина», пришлось сажать самолет с нераскрытой передней стойкой шасси. При аварийной посадке никто не пострадал, возгорания на борту удалось избежать. За это экипаж самолета будет представлен к награде.
Сейчас самолет стоит на взлетно-посадочной полосе. Полосу в целях предосторожности залили пеной, из-за этого могут быть задержаны также два рейса, вылетающие из Жуковского. Аэропорт примет решение об их отправке только после очистки и обследования полосы.
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