Экипаж аварийного Ил-38 наградят за успешную посадку в Подмосковье

Самолет ВМС Индии успешно совершил аварийную посадку в подмосковном аэропорту Жуковского.
Ил-38 пришлось сажать с нераскрытой передней стойкой шасси. Как сообщили в пресс-службе «Авиакомплекса им. Ильюшина», при аварийной посадке никто не пострадал. Возгорания на борту удалось избежать.
Экипаж, в состав которого входят опытные летчики-испытатели «Ильюшина», решено представить к наградам. По факту случившегося будет проведено расследование, передает «Интерфакс».
Инцидент произошел во время планового облета после штатного техобслуживания. После срабатывании сигнализации о невыпуске передней стойки шасси противолодочному самолету Ил-38 ВМС Индии, на борту которого находились семь членов экипажа, пришлось совершить аварийную посадку.
Экипаж, в состав которого входят опытные летчики-испытатели «Ильюшина», решено представить к наградам. По факту случившегося будет проведено расследование, передает «Интерфакс».
Инцидент произошел во время планового облета после штатного техобслуживания. После срабатывании сигнализации о невыпуске передней стойки шасси противолодочному самолету Ил-38 ВМС Индии, на борту которого находились семь членов экипажа, пришлось совершить аварийную посадку.
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