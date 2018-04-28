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    Экипаж аварийного Ил-38 наградят за успешную посадку в Подмосковье

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    Экипаж аварийного Ил-38 наградят за успешную посадку в Подмосковье

    Экипаж аварийного <nobr>Ил-38</nobr> наградят за успешную посадку в Подмосковье

    Самолет ВМС Индии успешно совершил аварийную посадку в подмосковном аэропорту Жуковского.

    Ил-38 пришлось сажать с нераскрытой передней стойкой шасси. Как сообщили в пресс-службе «Авиакомплекса им. Ильюшина», при аварийной посадке никто не пострадал. Возгорания на борту удалось избежать.

    Экипаж, в состав которого входят опытные летчики-испытатели «Ильюшина», решено представить к наградам. По факту случившегося будет проведено расследование, передает «Интерфакс».

    Инцидент произошел во время планового облета после штатного техобслуживания. После срабатывании сигнализации о невыпуске передней стойки шасси противолодочному самолету Ил-38 ВМС Индии, на борту которого находились семь членов экипажа, пришлось совершить аварийную посадку.

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