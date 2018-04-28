Совфед не поддержал ограничение на импорт лекарств в рамках ответных санкций

Члены Совфеда считают, что норма о введении в рамках ответных санкций ограничения на ввоз лекарств из США приведет к «серьезным социальным рискам».
Совет Федерации рекомендует пересмотреть предложение о введении в рамках контрсанкций ограничений на ввоз иностранных лекарств. Сенаторы считают, что эта норма «в представленной редакции вызывает серьезные социальные риски и не может быть принята». Об этом говорится в проекте заключения экономического комитета Совфеда, который отвечает за подготовку законопроекта об ответных санкциях, передает РИА Новости.
Сенаторы предлагают сначала провести подробный анализ рынка лекарственных препаратов, чтобы изучить российские аналоги, их взаимозаменяемость с импортными лекарствами и побочные эффекты.
Ранее в субботу с призывом не ограничивать в рамках контрсанкций импорт лекарств и медицинских технологий выступила уполномоченная по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
Напомним, Госдума планирует в мае рассмотреть в первом чтении закон об ответных мерах на санкции США против нескольких российских бизнесменов и компаний. Среди возможных мер — ограничения на работу американских специалистов и запрет на поставку некоторых товаров, в том числе алкоголя, табака и лекарств. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявлял, что возможные ограничения в любом случае не будут распространяться на те лекарства, которые не имеют аналогов в России.
Сенаторы предлагают сначала провести подробный анализ рынка лекарственных препаратов, чтобы изучить российские аналоги, их взаимозаменяемость с импортными лекарствами и побочные эффекты.
Ранее в субботу с призывом не ограничивать в рамках контрсанкций импорт лекарств и медицинских технологий выступила уполномоченная по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
Напомним, Госдума планирует в мае рассмотреть в первом чтении закон об ответных мерах на санкции США против нескольких российских бизнесменов и компаний. Среди возможных мер — ограничения на работу американских специалистов и запрет на поставку некоторых товаров, в том числе алкоголя, табака и лекарств. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявлял, что возможные ограничения в любом случае не будут распространяться на те лекарства, которые не имеют аналогов в России.
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