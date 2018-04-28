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    Москалькова призвала не включать лекарства в санкционные списки

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    • Фото: РИА Новости © 2018, Григорий Сысоев
    Москалькова призвала не включать лекарства в санкционные списки

    Москалькова призвала не включать лекарства в санкционные списки

    Москалькова призвала не включать лекарства в санкционные списки
  • Фото: РИА Новости © 2018, Григорий Сысоев

    • Татьяна Москалькова выступила с призывом не включать в список санкций против США ограничение на ввоз медицинских технологий и лекарств.

    Здоровье человека не должно ставиться под удар, поэтому в ответные меры на американские санкции нельзя включать ограничения на поставку лекарств и медицинских технологий. Об этом в субботу на пресс-конференции заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, передает ТАСС.

    Татьяна Москалькова, уполномоченный по правам человека в РФ: «Я призываю всех, чтобы в санкционное противостояние между государствами не включать медицинское оборудование, лекарственные препараты, технологии в области здравоохранения».

    Напомним, Госдума планирует в мае рассмотреть в первом чтении закон об ответных мерах на санкции США против нескольких российских бизнесменов и компаний. Среди возможных мер — ограничения на работу американских специалистов и запрет на поставку некоторых товаров, в том числе алкоголя, табака и лекарств.

    Спикер Госдумы Вячеслав Володин ранее заявил, что возможные ограничения в любом случае не будут распространяться на те лекарства американского производства, которые не имеют в России аналогов.

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