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    Госдума рассмотрит законопроект об ответе на санкции США в мае

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    Госдума рассмотрит законопроект об ответе на санкции США в мае

    Госдума рассмотрит законопроект об ответе на санкции США в мае

    Рассмотрение законопроекта об ответных мерах на санкции США в первом чтении назначено на 15 мая.

    Госдума планирует 15 мая рассмотреть в первом чтении законопроект об ответных мерах на санкции США. Об этом в понедельник сообщил вице-спикер нижней палаты российского парламента Иван Мельников, передает РИА Новости.

    Иван Мельников, вице-спикер Госдумы: «Мы будем рассматривать в первом чтении 15 мая. До этого пройдет круглый стол. Сегодня определен профильный комитет — комитет по экономической политике».

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    Напомним, законопроект, предусматривающий ответные действия РФ на новые санкции США, был внесен в Госдуму на прошлой неделе. Документ должен дать правительству РФ полномочия по введению ряда мер экономического и политического характера. Среди возможных мер — ограничения на работу американских специалистов и запрет на поставку некоторых товаров, в том числе на алкоголь, табак и лекарства, а также повышение сборов за аэронавигационное обслуживание самолетов и приостановка сотрудничества в атомной сфере.

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