Глава Минтранса сообщил о подготовке санкций в отношении США

Глава Минтранса РФ Максим Соколов подтвердил, что ведомство прорабатывает ответные меры в отношении США в сфере транспорта.
Ответные меры на санкции США коснутся транспортной сферы. В настощее время Министерство транспорта РФ занимается подготовкой этих мер, сообщил в воскресенье глава ведомства Максим Соколов. При этом Соколов не стал уточнять, в чем будут заключаться эти ограничения, передает ТАСС.
Максим Соколов, министр транспорта РФ: «Я не буду анонсировать, мы работаем над этим».
Напомним, на этой неделе в Госдуму был внесен законопроект, предусматривающий ответные действия РФ в связи с антироссийской политикой США. Документ должен дать правительству РФ полномочия по введению ряда мер экономического и политического характера. Среди них ограничения на работу американских специалистов и запрет на поставку некоторых товаров, в том числе на алкоголь, табак и лекарства, а также повышение сборов за аэронавигационное обслуживание самолетов и приостановка сотрудничества в атомной сфере. Законопроект планируется обсудить в понедельник на внеочередном заседании с участием представителей всех фракций.
Законопроект должен стать ответом на санкции США в отношении ряда бизнесменов. Напомним, в новый черный список попали 24 россиянина, в том числе глава ВТБ Андрей Костин, владелец «Реновы» Виктор Вексельберг, бизнесмены Игорь Ротенберг, Олег Дерипаска, Сулейман Керимов. Кроме того, под ограничения попали несколько крупных российских компаний, в их числе «Русал» Олега Дерипаски. После введения санкций курсы евро и доллара к рублю обновили годовые максимумы.
Максим Соколов, министр транспорта РФ: «Я не буду анонсировать, мы работаем над этим».
Напомним, на этой неделе в Госдуму был внесен законопроект, предусматривающий ответные действия РФ в связи с антироссийской политикой США. Документ должен дать правительству РФ полномочия по введению ряда мер экономического и политического характера. Среди них ограничения на работу американских специалистов и запрет на поставку некоторых товаров, в том числе на алкоголь, табак и лекарства, а также повышение сборов за аэронавигационное обслуживание самолетов и приостановка сотрудничества в атомной сфере. Законопроект планируется обсудить в понедельник на внеочередном заседании с участием представителей всех фракций.
Законопроект должен стать ответом на санкции США в отношении ряда бизнесменов. Напомним, в новый черный список попали 24 россиянина, в том числе глава ВТБ Андрей Костин, владелец «Реновы» Виктор Вексельберг, бизнесмены Игорь Ротенберг, Олег Дерипаска, Сулейман Керимов. Кроме того, под ограничения попали несколько крупных российских компаний, в их числе «Русал» Олега Дерипаски. После введения санкций курсы евро и доллара к рублю обновили годовые максимумы.
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