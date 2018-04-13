Ответ на хамство США: в Госдуме предложили ограничить ввоз американских лекарств, табака и алкоголя

В Госдуму внесен законопроект об ответных мерах на американские санкции. Документ рассмотрят в понедельник на внеочередном Совете нижней палаты.
Инициаторы законопроекта — спикеры всех четырех фракций и председатель Госдумы. По словам Вячеслава Володина, необходимо «ответить на хамское поведение США и создание препятствий для российского бизнеса».
Правительство получит более широкие возможности для экономических и политических санкций, среди них — ограничения на работу американских специалистов и запрет на поставку некоторых товаров, в том числе алкоголь, табак и лекарства. Среди других мер — повышение сборов за аэронавигационное обслуживание самолетов и приостановка сотрудничества в атомной сфере.
Александр Жуков, первый вице-спикер Госдумы: «Этот законопроект предусматривает возможность введения правительством различных ограничительных мер по поручению президента РФ в отношении различных товаров и граждан США, а также тех стран, которые приняли ограничительные меры в отношении России».
Сергей Неверов, руководитель фракции «Единая Россия»: «Принятие закона послужит стимулом для развития отраслевого рынка и не распространяется на личное пользование. Этот закон, который адекватно отвечает на принятие решения, позволит развивать наш отраслевой рынок и не ограничивает ввоз для личного пользования граждан».
В начале недели Дмитрий Медведев уже отмечал, что Россия оставляет за собой право на санкции против США.
Напомним, в начале месяца власти США объявили о расширении антироссийских санкций. В новый черный список попали 24 россиянина, в том числе глава ВТБ Андрей Костин, владелец «Реновы» Виктор Вексельберг, бизнесмены Игорь Ротенберг, Олег Дерипаска, Сулейман Керимов и другие предприниматели.
Также санкции ввели против нескольких российских компаний. Под санкции попали сразу восемь компаний Олега Дерипаски во главе с «Русалом». После этого курсы евро и доллара к рублю обновили годовые максимумы.
Правительство получит более широкие возможности для экономических и политических санкций, среди них — ограничения на работу американских специалистов и запрет на поставку некоторых товаров, в том числе алкоголь, табак и лекарства. Среди других мер — повышение сборов за аэронавигационное обслуживание самолетов и приостановка сотрудничества в атомной сфере.
Александр Жуков, первый вице-спикер Госдумы: «Этот законопроект предусматривает возможность введения правительством различных ограничительных мер по поручению президента РФ в отношении различных товаров и граждан США, а также тех стран, которые приняли ограничительные меры в отношении России».
Сергей Неверов, руководитель фракции «Единая Россия»: «Принятие закона послужит стимулом для развития отраслевого рынка и не распространяется на личное пользование. Этот закон, который адекватно отвечает на принятие решения, позволит развивать наш отраслевой рынок и не ограничивает ввоз для личного пользования граждан».
В начале недели Дмитрий Медведев уже отмечал, что Россия оставляет за собой право на санкции против США.
Напомним, в начале месяца власти США объявили о расширении антироссийских санкций. В новый черный список попали 24 россиянина, в том числе глава ВТБ Андрей Костин, владелец «Реновы» Виктор Вексельберг, бизнесмены Игорь Ротенберг, Олег Дерипаска, Сулейман Керимов и другие предприниматели.
Также санкции ввели против нескольких российских компаний. Под санкции попали сразу восемь компаний Олега Дерипаски во главе с «Русалом». После этого курсы евро и доллара к рублю обновили годовые максимумы.
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