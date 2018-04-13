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    Ответ на хамство США: в Госдуме предложили ограничить ввоз американских лекарств, табака и алкоголя. Госдума, санкции, США. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВОтвет на хамство США: в Госдуме предложили ограничить ввоз американских лекарств, табака и алкоголя

    Ответ на хамство США: в Госдуме предложили ограничить ввоз американских лекарств, табака и алкоголя

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    Ответ на хамство США: в Госдуме предложили ограничить ввоз американских лекарств, табака и алкоголя

    Ответ на хамство США: в Госдуме предложили ограничить ввоз американских лекарств, табака и алкоголя

    Ответ на хамство США: в Госдуме предложили ограничить ввоз американских лекарств, табака и алкоголя

      В Госдуму внесен законопроект об ответных мерах на американские санкции. Документ рассмотрят в понедельник на внеочередном Совете нижней палаты.

      Инициаторы законопроекта — спикеры всех четырех фракций и председатель Госдумы. По словам Вячеслава Володина, необходимо «ответить на хамское поведение США и создание препятствий для российского бизнеса».

      Правительство получит более широкие возможности для экономических и политических санкций, среди них — ограничения на работу американских специалистов и запрет на поставку некоторых товаров, в том числе алкоголь, табак и лекарства. Среди других мер — повышение сборов за аэронавигационное обслуживание самолетов и приостановка сотрудничества в атомной сфере.

      Александр Жуков, первый вице-спикер Госдумы: «Этот законопроект предусматривает возможность введения правительством различных ограничительных мер по поручению президента РФ в отношении различных товаров и граждан США, а также тех стран, которые приняли ограничительные меры в отношении России».

      Сергей Неверов, руководитель фракции «Единая Россия»: «Принятие закона послужит стимулом для развития отраслевого рынка и не распространяется на личное пользование. Этот закон, который адекватно отвечает на принятие решения, позволит развивать наш отраслевой рынок и не ограничивает ввоз для личного пользования граждан».

      В начале недели Дмитрий Медведев уже отмечал, что Россия оставляет за собой право на санкции против США.

      смотретьМедведев поручил проработать эффективный ответ на санкции США
      Медведев поручил проработать эффективный ответ на санкции США
      Напомним, в начале месяца власти США объявили о расширении антироссийских санкций. В новый черный список попали 24 россиянина, в том числе глава ВТБ Андрей Костин, владелец «Реновы» Виктор Вексельберг, бизнесмены Игорь Ротенберг, Олег Дерипаска, Сулейман Керимов и другие предприниматели.

      смотретьСША ввели санкции против крупнейших российских бизнесменов
      США ввели санкции против крупнейших российских бизнесменов
      Также санкции ввели против нескольких российских компаний. Под санкции попали сразу восемь компаний Олега Дерипаски во главе с «Русалом». После этого курсы евро и доллара к рублю обновили годовые максимумы.

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