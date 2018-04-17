Володин: под ответные санкции не попадут лекарства из США, не имеющие аналогов в РФ

Россия не будет ограничивать поставки из США тех лекарств, которые не имеют аналогов в нашей стране, заявил спикер Госдумы.
В Россию из США поставляется 1015 лекарств, на 90 из них не будет наложено никаких ограничений, так как они не имеют аналогов в России. Об этом во вторник в эфире телеканала «Россия 24» заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Напомним, накануне Госдума провела внеочередное заседание, на котором обсуждала возможность введения ответных мер на санкции США против нескольких российских бизнесменов и компаний. Новый закон, который планируется рассмотреть в мае, должен дать правительству РФ полномочия по введению ряда мер экономического и политического характера. Среди возможных мер — ограничения на работу американских специалистов и запрет на поставку некоторых товаров, в том числе на алкоголь, табак и лекарства.
Вячеслав Володин, спикер Госдумы РФ: «Давайте постараемся успокоить общественность, учитывая, что есть нормы прямого действия закона, которые предполагают не вводить ограничения на поставки лекарственных препаратов, которые у нас не имеют аналогов, либо мы не можем их поставить из других стран. Если говорить о лекарственных препаратах, поставляемых из США, то их 1015, тех, которые не имеют аналогов — 90. В отношении 90 препаратов уже предусмотрена норма, которая не предполагает вводить ограничения».
Накануне же Владимир Гутенев, первый зампред комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству, отвечающего за разработку ограничений, заявил, что ответные меры призваны не лишить россиян необходимых лекарств, а «в том числе стимулировать иностранные компании открывать свои производства на территории нашей страны», передает «Интерфакс».
Напомним, накануне Госдума провела внеочередное заседание, на котором обсуждала возможность введения ответных мер на санкции США против нескольких российских бизнесменов и компаний. Новый закон, который планируется рассмотреть в мае, должен дать правительству РФ полномочия по введению ряда мер экономического и политического характера. Среди возможных мер — ограничения на работу американских специалистов и запрет на поставку некоторых товаров, в том числе на алкоголь, табак и лекарства.
Вячеслав Володин, спикер Госдумы РФ: «Давайте постараемся успокоить общественность, учитывая, что есть нормы прямого действия закона, которые предполагают не вводить ограничения на поставки лекарственных препаратов, которые у нас не имеют аналогов, либо мы не можем их поставить из других стран. Если говорить о лекарственных препаратах, поставляемых из США, то их 1015, тех, которые не имеют аналогов — 90. В отношении 90 препаратов уже предусмотрена норма, которая не предполагает вводить ограничения».
Накануне же Владимир Гутенев, первый зампред комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству, отвечающего за разработку ограничений, заявил, что ответные меры призваны не лишить россиян необходимых лекарств, а «в том числе стимулировать иностранные компании открывать свои производства на территории нашей страны», передает «Интерфакс».
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