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    Володин: под ответные санкции не попадут лекарства из США, не имеющие аналогов в РФ

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    Володин: под ответные санкции не попадут лекарства из США, не имеющие аналогов в РФ

    Володин: под ответные санкции не попадут лекарства из США, не имеющие аналогов в РФ

    Россия не будет ограничивать поставки из США тех лекарств, которые не имеют аналогов в нашей стране, заявил спикер Госдумы.

    В Россию из США поставляется 1015 лекарств, на 90 из них не будет наложено никаких ограничений, так как они не имеют аналогов в России. Об этом во вторник в эфире телеканала «Россия 24» заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

    Напомним, накануне Госдума провела внеочередное заседание, на котором обсуждала возможность введения ответных мер на санкции США против нескольких российских бизнесменов и компаний. Новый закон, который планируется рассмотреть в мае, должен дать правительству РФ полномочия по введению ряда мер экономического и политического характера. Среди возможных мер — ограничения на работу американских специалистов и запрет на поставку некоторых товаров, в том числе на алкоголь, табак и лекарства.

    Вячеслав Володин, спикер Госдумы РФ: «Давайте постараемся успокоить общественность, учитывая, что есть нормы прямого действия закона, которые предполагают не вводить ограничения на поставки лекарственных препаратов, которые у нас не имеют аналогов, либо мы не можем их поставить из других стран. Если говорить о лекарственных препаратах, поставляемых из США, то их 1015, тех, которые не имеют аналогов — 90. В отношении 90 препаратов уже предусмотрена норма, которая не предполагает вводить ограничения».

    Накануне же Владимир Гутенев, первый зампред комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству, отвечающего за разработку ограничений, заявил, что ответные меры призваны не лишить россиян необходимых лекарств, а «в том числе стимулировать иностранные компании открывать свои производства на территории нашей страны», передает «Интерфакс».

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