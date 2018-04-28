В Кремле опровергли информацию о планах по национализации «Русала»

Предложений о национализации компании «Русал» от его владельцев не поступало, заявил
пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Вариант национализации компании «Русал» не рассматривается, так как собственники компании не высказывали таких предложений. Об этом в субботу сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ: «Нет, такой вариант не рассматривается. Вопросами поддержки компаний, которые стакнулись с незаконными рестрикциями со стороны ряда государств, в том числе США, занимается кабинет министров по поручению президента. Никаких конкретных решений не принималось, рассматриваются разные варианты».
Песков уточнил, что при обсуждении этого вопроса необходимо ориентироваться на мнение владельцев компании.
Дмитрий Песков: «Что касается национализации, то мы не слышали желаний собственников и основных акционеров пойти по пути национализации, а в данном случае нужно ориентироваться не только на государство, но и на самих собственников… В этом плане каких-то сигналов мы с вами не получали».
Напомним, на этой неделе глава Минпромторга РФ Денис Мантуров заявил, что покупка доли бизнесмена Олега Дерипаски в «Русале» рассматривается как вариант помощи компании. Олег Дерипаска и 8 его компаний, включая «Русал», были включены в санкционный список США. Из-за этого у бизнесмена возникли проблемы со сбытом алюминия, так как многие покупатели боялись попасть под вторичные санкции. Это также грозило сокращением работников заводов.
Минфин США объявил, что готов снять санкции с компаний Дерипаски, если бизнесмен продаст часть активов и откажется от контроля над предприятиями. Накануне стало известно, что Дерипаска уходит из совета директоров группы компаний En+ и сокращает свою долю в группе.
Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ: «Нет, такой вариант не рассматривается. Вопросами поддержки компаний, которые стакнулись с незаконными рестрикциями со стороны ряда государств, в том числе США, занимается кабинет министров по поручению президента. Никаких конкретных решений не принималось, рассматриваются разные варианты».
Песков уточнил, что при обсуждении этого вопроса необходимо ориентироваться на мнение владельцев компании.
Дмитрий Песков: «Что касается национализации, то мы не слышали желаний собственников и основных акционеров пойти по пути национализации, а в данном случае нужно ориентироваться не только на государство, но и на самих собственников… В этом плане каких-то сигналов мы с вами не получали».
Напомним, на этой неделе глава Минпромторга РФ Денис Мантуров заявил, что покупка доли бизнесмена Олега Дерипаски в «Русале» рассматривается как вариант помощи компании. Олег Дерипаска и 8 его компаний, включая «Русал», были включены в санкционный список США. Из-за этого у бизнесмена возникли проблемы со сбытом алюминия, так как многие покупатели боялись попасть под вторичные санкции. Это также грозило сокращением работников заводов.
Минфин США объявил, что готов снять санкции с компаний Дерипаски, если бизнесмен продаст часть активов и откажется от контроля над предприятиями. Накануне стало известно, что Дерипаска уходит из совета директоров группы компаний En+ и сокращает свою долю в группе.
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