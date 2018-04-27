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    Дерипаска согласился уйти из совета директоров En+ Group

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    Дерипаска согласился уйти из совета директоров En+ Group

    Дерипаска согласился уйти из совета директоров En+ Group

    Олег Дерипаска сократит свою долю в группе компаний En+ до менее 50% и уйдет из совета директоров компании.

    Бизнесмен Олег Дерипаска согласился покинуть совет директоров группы компаний En+. Об этом в пятницу сообщает ТАСС со ссылкой на заявление группы компаний. Дерипаска также сократит свою долю в предприятии до менее 50%, добавили в En+ Group.

    Из заявления En+ Group: «Олег Дерипаска в целом согласился с просьбой председателя совета директоров снизить долю в компании до уровня ниже 50%».

    В связи с этим группа обратилась с просьбой в Минфин США продлить транзакции после 7 мая до 31 октября.

    Напомним, в начале апреля Дерипаска и 8 его предприятий, включая «РусАл» и En+ Group, были включены в санкционный список США. Из-за этого у бизнесмена возникли проблемы со сбытом алюминия не только в Соединенных Штатах, но и на других рынках, так как многие покупатели боялись попасть под вторичные санкции. Это также грозило сокращением штата работников заводов.

    Позднее Минфин США объявил, что готов снять санкции с компаний Дерипаски, если он продаст часть активов и откажется от контроля над предприятиями.

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