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    США обещают снять санкции с «Русала» после ухода Дерипаски из компании

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    США обещают снять санкции с «Русала» после ухода Дерипаски из компании

    США обещают снять санкции с «Русала» после ухода Дерипаски из компании

    Сегодня Минфин США объявил, при каких условиях может снять санкции с российского алюминиевого гиганта «Русала». Требования такие: Олег Дерипаска должен уйти.

    Минфин США может снять санкционные ограничения с «Русала», если его основной владелец Олег Дерипаска продаст часть активов и откажется от контроля. Об этом заявило управление по контролю за иностранными активами.

    Сейчас Дерипаска контролирует 48% компании. Как пояснил министр финансов США Стивен Мнучин, «Русал» попал под санкции из-за Дерипаски, а вредить людям, работающим на компанию, Вашингтон не хотел.

    Также до конца октября США рассмотрят ходатайство «Русала», который просит исключить компанию из санкционного списка. Более того, срок завершения сделок с «Русалом» продлили до 23 октября (ранее было 5 июня).

    В санкционные списки США Олег Дерипаска и 8 его предприятий попали в начале апреля. Тогда у бизнесмена возникли проблемы со сбытом алюминия не только в Соединенных Штатах, но и на других рынках, так как многие покупатели боятся попасть под вторичные санкции.

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    На этом фоне, как сообщал «Интерфакс» со ссылкой на источники в компании, «Русал» может сократить до 15% работников своих алюминиевых заводов в Братске и Иркутске.

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