Глава Минпромторга допустил национализацию «Русала»

Правительство продолжает изучать варианты помощи попавшему под американские санкции «Русалу». Один из них — национализация.
Выкуп доли Олега Дерипаски в «Русале» государством возможен, но предметного обсуждения пока не было, заявил журналистам министр промышленности и торговли Денис Мантуров.
Накануне Минфин США допустил частичное смягчение санкций против «Русала», если Олег Дерипаска выйдет из его капитала и откажется от контроля над компанией. Сейчас у бизнесмена 48% акций.
«Русалу» 6 апреля перекрыли доступ к финансовой системе США, а многие партнеры прекратили сотрудничество, потому что боятся стать мишенью вторичных санкций.
Смягчение позиции США биржи восприняли с энтузиазмом: «Русал» растет уже второй день. На Гонконгской бирже его бумаги сегодня подорожали на 43%, на РТС «Русал» в плюсе на 7%.
Однако пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал к сдержанности в оценках. По его словам, заявления США носят гипотетический характер. Песков отметил, что принятое Вашингтоном решение весьма больно бьет по потребителям на различных континентах и эти потребители задаются вопросом, с какой стати им нести убытки.
Накануне Минфин США допустил частичное смягчение санкций против «Русала», если Олег Дерипаска выйдет из его капитала и откажется от контроля над компанией. Сейчас у бизнесмена 48% акций.
«Русалу» 6 апреля перекрыли доступ к финансовой системе США, а многие партнеры прекратили сотрудничество, потому что боятся стать мишенью вторичных санкций.
Смягчение позиции США биржи восприняли с энтузиазмом: «Русал» растет уже второй день. На Гонконгской бирже его бумаги сегодня подорожали на 43%, на РТС «Русал» в плюсе на 7%.
Однако пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал к сдержанности в оценках. По его словам, заявления США носят гипотетический характер. Песков отметил, что принятое Вашингтоном решение весьма больно бьет по потребителям на различных континентах и эти потребители задаются вопросом, с какой стати им нести убытки.
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