Морские дьяволы. Смерч <sup><small>16+</small></sup>
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Морские дьяволы. Смерч 16+
26 апреля, 15:00
Брифинг Марии Захаровой
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    Глава Минпромторга допустил национализацию «Русала». компании, промышленность, Русал, санкции, экономика и бизнес. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВГлава Минпромторга допустил национализацию «Русала»

    Глава Минпромторга допустил национализацию «Русала»

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    Глава Минпромторга допустил национализацию «Русала»

    Глава Минпромторга допустил национализацию «Русала»

    Глава Минпромторга допустил национализацию «Русала»

      Правительство продолжает изучать варианты помощи попавшему под американские санкции «Русалу». Один из них — национализация.

      Выкуп доли Олега Дерипаски в «Русале» государством возможен, но предметного обсуждения пока не было, заявил журналистам министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

      Накануне Минфин США допустил частичное смягчение санкций против «Русала», если Олег Дерипаска выйдет из его капитала и откажется от контроля над компанией. Сейчас у бизнесмена 48% акций.

      «Русалу» 6 апреля перекрыли доступ к финансовой системе США, а многие партнеры прекратили сотрудничество, потому что боятся стать мишенью вторичных санкций.

      Смягчение позиции США биржи восприняли с энтузиазмом: «Русал» растет уже второй день. На Гонконгской бирже его бумаги сегодня подорожали на 43%, на РТС «Русал» в плюсе на 7%.

      Однако пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал к сдержанности в оценках. По его словам, заявления США носят гипотетический характер. Песков отметил, что принятое Вашингтоном решение весьма больно бьет по потребителям на различных континентах и эти потребители задаются вопросом, с какой стати им нести убытки.

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