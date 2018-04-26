В сирийской Думе нашли химоружие из Германии и Великобритании

В хранилище химического оружия в Думе обнаружены вещества, произведенные в Великобритании и Германии. Об этом заявил заместитель постпреда Сирии при Организации по запрещению химического оружия Гасан Абейд на
пресс-конференции по итогам брифинга в Гааге.
Гасан Абейд: «В хранилище химического оружия, которое оставили террористы в Думе, мы нашли химикаты из Германии, из Великобритании, из лаборатории Портон-Даун в Солсбери, не из какого другого места, как из Солсбери».
На прошлой неделе официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что в Восточной Гуте при освобождении города Дума обнаружили хлор из Германии и дымовые шашки, произведенные в британском Солсбери. Он назвала этот факт «устрашающим» и «подрывающим веру в человечность» западных политиков и руководителей.
Лаборатория Портон-Даун стала регулярно фигурировать в СМИ после отравления в Солсбери британского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери. Именно в этой лаборатории нашелся антидот, который, как утверждали западные СМИ, позволил Скрипалям выжить.
14 апреля коалиция западных стран в составе США, Великобритании и Франции выпустила по объектам на территории Сирии более 100 ракет. Поводом послужили бездоказательные обвинения в адрес сирийских властей в том, что они якобы применили химическое оружие против мирных граждан в городе Дума. По данным российских военных, более двух третей из выпущенных ракет были сбиты сирийской ПВО.
На прошлой неделе официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что в Восточной Гуте при освобождении города Дума обнаружили хлор из Германии и дымовые шашки, произведенные в британском Солсбери. Он назвала этот факт «устрашающим» и «подрывающим веру в человечность» западных политиков и руководителей.
Лаборатория Портон-Даун стала регулярно фигурировать в СМИ после отравления в Солсбери британского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери. Именно в этой лаборатории нашелся антидот, который, как утверждали западные СМИ, позволил Скрипалям выжить.
14 апреля коалиция западных стран в составе США, Великобритании и Франции выпустила по объектам на территории Сирии более 100 ракет. Поводом послужили бездоказательные обвинения в адрес сирийских властей в том, что они якобы применили химическое оружие против мирных граждан в городе Дума. По данным российских военных, более двух третей из выпущенных ракет были сбиты сирийской ПВО.
Генштаб показал обломки выпущенных по Сирии крылатых ракет США, Франции и Великобритании.Опубликовано НТВ 25 апреля 2018 г.
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