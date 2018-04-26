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    США отказались верить в наличие у России найденных в Сирии американских ракет

    5 комментариев
    • Фото: РИА Новости © 2018, Игорь Ермаченков
    США отказались верить в наличие у России найденных в Сирии американских ракет

    США отказались верить в наличие у России найденных в Сирии американских ракет

    США отказались верить в наличие у России найденных в Сирии американских ракет
  • Фото: РИА Новости © 2018, Игорь Ермаченков

    • В Вашингтоне прокомментировали сообщение Минобороны РФ о том, что в распоряжении России оказались американские крылатые ракеты.

    Представитель Пентагона Эрик Паон в интервью телеканалу CNBC назвал подобные заявления «абсурдом» и «дезинформацией». С помощью такой «дымовой завесы пропаганды» Москва, по словам Паона, пытается «отвлечь внимание от реальной ситуации в Сирии».

    Эрик Паон: «Что касается „Томагавков“, мы не видели иных доказательств, подтверждающих правдивость их слов, кроме как заявления российским государственным СМИ».

    14 апреля коалиция западных стран в составе США, Великобритании и Франции выпустила по объектам на территории Сирии более 100 ракет. Российские военные накануне представили детальный анализ этой атаки. По их данным, целей достигли не более 22 ракет. Остальные были сбиты сирийской системой ПВО или вышли из строя по другим причинам.

    смотретьМинобороны уточнило число попаданий ракет при ударе коалиции по сирийским объектам
    Минобороны уточнило число попаданий ракет при ударе коалиции по сирийским объектам
    Ранее сообщалось, что сирийские военные передали России две неразорвавшиеся при ударе ракеты. В Минобороны подтвердили, что в Москву доставили авиационную высокоточную ракету и крылатую ракету Tomahawk. Их конструкцию в настоящее время изучают, полученные знания планируется применить для совершенствования российских систем ПВО.

    Генштаб показал обломки выпущенных по Сирии крылатых ракет США, Франции и Великобритании.

    Опубликовано НТВ 25 апреля 2018 г.

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