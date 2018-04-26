США отказались верить в наличие у России найденных в Сирии американских ракет

В Вашингтоне прокомментировали сообщение Минобороны РФ о том, что в распоряжении России оказались американские крылатые ракеты.
Представитель Пентагона Эрик Паон в интервью телеканалу CNBC назвал подобные заявления «абсурдом» и «дезинформацией». С помощью такой «дымовой завесы пропаганды» Москва, по словам Паона, пытается «отвлечь внимание от реальной ситуации в Сирии».
Эрик Паон: «Что касается „Томагавков“, мы не видели иных доказательств, подтверждающих правдивость их слов, кроме как заявления российским государственным СМИ».
14 апреля коалиция западных стран в составе США, Великобритании и Франции выпустила по объектам на территории Сирии более 100 ракет. Российские военные накануне представили детальный анализ этой атаки. По их данным, целей достигли не более 22 ракет. Остальные были сбиты сирийской системой ПВО или вышли из строя по другим причинам.
Ранее сообщалось, что сирийские военные передали России две неразорвавшиеся при ударе ракеты. В Минобороны подтвердили, что в Москву доставили авиационную высокоточную ракету и крылатую ракету Tomahawk. Их конструкцию в настоящее время изучают, полученные знания планируется применить для совершенствования российских систем ПВО.
Эрик Паон: «Что касается „Томагавков“, мы не видели иных доказательств, подтверждающих правдивость их слов, кроме как заявления российским государственным СМИ».
14 апреля коалиция западных стран в составе США, Великобритании и Франции выпустила по объектам на территории Сирии более 100 ракет. Российские военные накануне представили детальный анализ этой атаки. По их данным, целей достигли не более 22 ракет. Остальные были сбиты сирийской системой ПВО или вышли из строя по другим причинам.
Ранее сообщалось, что сирийские военные передали России две неразорвавшиеся при ударе ракеты. В Минобороны подтвердили, что в Москву доставили авиационную высокоточную ракету и крылатую ракету Tomahawk. Их конструкцию в настоящее время изучают, полученные знания планируется применить для совершенствования российских систем ПВО.
Генштаб показал обломки выпущенных по Сирии крылатых ракет США, Франции и Великобритании.Опубликовано НТВ 25 апреля 2018 г.
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