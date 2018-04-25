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    Минобороны уточнило число попаданий ракет при ударе коалиции по сирийским объектам. войны и вооруженные конфликты, Минобороны РФ, ПВО, ракеты, Сирия. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВМинобороны уточнило число попаданий ракет при ударе коалиции по сирийским объектам

    Минобороны уточнило число попаданий ракет при ударе коалиции по сирийским объектам

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    Минобороны уточнило число попаданий ракет при ударе коалиции по сирийским объектам

    Минобороны уточнило число попаданий ракет при ударе коалиции по сирийским объектам

    Минобороны уточнило число попаданий ракет при ударе коалиции по сирийским объектам

      В российском Генштабе сегодня показали обломки американских ракет и подвели итоги масштабной ракетной дуэли, которая состоялась 14 апреля над территорией Сирии. Тогда США, Франция и Великобритания провели операцию по нанесению ударов по целям в окрестностях Дамаска и Хомса.

      По данным Вашингтона, из Красного и Средиземного морей, а также с самолетов, поднятых с американской авиабазы под сирийским Эт-Танфом, выпустили 105 ракет, и все, по версии Пентагона, выполнили задачу.

      Российские военные сегодня подробно разобрали ситуацию с ударами вокруг Дамаска. По их данным, целью был не только научный центр «Барза», который все-таки разрушили, но и четыре аэродрома — Дювали, Думейр, Блей и недействующей Меззе. Сирийская ПВО, уточнили военные, только здесь сбила 46 ракет. Их перехватили в пяти районах: трех западнее столицы, и двух — восточнее.

      В общей же сложности из более чем сотни пусков российские специалисты подтвердили не более 22 попаданий. При этом в министерстве обороны подчеркивают: новейшему западному вооружению противостояли образцы еще советской ПВО.

      Часть снарядов, говорят в военном ведомстве, вообще не долетела до целей. Их исследуют наши специалисты. Результаты этой работы, подчеркивают в Минобороны, будут использованы для совершенствования российских образцов вооружения, отмечает корреспондент НТВ Александр Терёхин.

      Генштаб показал обломки выпущенных по Сирии крылатых ракет США, Франции и Великобритании.

      Опубликовано НТВ 25 апреля 2018 г.


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