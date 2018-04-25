Минобороны уточнило число попаданий ракет при ударе коалиции по сирийским объектам

В российском Генштабе сегодня показали обломки американских ракет и подвели итоги масштабной ракетной дуэли, которая состоялась 14 апреля над территорией Сирии. Тогда США, Франция и Великобритания провели операцию по нанесению ударов по целям в окрестностях Дамаска и Хомса.
По данным Вашингтона, из Красного и Средиземного морей, а также с самолетов, поднятых с американской авиабазы под сирийским Эт-Танфом, выпустили 105 ракет, и все, по версии Пентагона, выполнили задачу.
Российские военные сегодня подробно разобрали ситуацию с ударами вокруг Дамаска. По их данным, целью был не только научный центр «Барза», который все-таки разрушили, но и четыре аэродрома — Дювали, Думейр, Блей и недействующей Меззе. Сирийская ПВО, уточнили военные, только здесь сбила 46 ракет. Их перехватили в пяти районах: трех западнее столицы, и двух — восточнее.
В общей же сложности из более чем сотни пусков российские специалисты подтвердили не более 22 попаданий. При этом в министерстве обороны подчеркивают: новейшему западному вооружению противостояли образцы еще советской ПВО.
Часть снарядов, говорят в военном ведомстве, вообще не долетела до целей. Их исследуют наши специалисты. Результаты этой работы, подчеркивают в Минобороны, будут использованы для совершенствования российских образцов вооружения, отмечает корреспондент НТВ Александр Терёхин.
Российские военные сегодня подробно разобрали ситуацию с ударами вокруг Дамаска. По их данным, целью был не только научный центр «Барза», который все-таки разрушили, но и четыре аэродрома — Дювали, Думейр, Блей и недействующей Меззе. Сирийская ПВО, уточнили военные, только здесь сбила 46 ракет. Их перехватили в пяти районах: трех западнее столицы, и двух — восточнее.
В общей же сложности из более чем сотни пусков российские специалисты подтвердили не более 22 попаданий. При этом в министерстве обороны подчеркивают: новейшему западному вооружению противостояли образцы еще советской ПВО.
Часть снарядов, говорят в военном ведомстве, вообще не долетела до целей. Их исследуют наши специалисты. Результаты этой работы, подчеркивают в Минобороны, будут использованы для совершенствования российских образцов вооружения, отмечает корреспондент НТВ Александр Терёхин.
Генштаб показал обломки выпущенных по Сирии крылатых ракет США, Франции и Великобритании.Опубликовано НТВ 25 апреля 2018 г.
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