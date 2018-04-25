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26 апреля, 15:00
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    Генштаб: пробы подтвердили отсутствие химоружия на атакованных западной коалицией объектах в Сирии

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    • Фото: Reuters © 2018, Ali Hashisho
    Генштаб: пробы подтвердили отсутствие химоружия на атакованных западной коалицией объектах в Сирии

    Генштаб: пробы подтвердили отсутствие химоружия на атакованных западной коалицией объектах в Сирии

    Генштаб: пробы подтвердили отсутствие химоружия на атакованных западной коалицией объектах в Сирии
  • Фото: Reuters © 2018, Ali Hashisho

    • Химоружия не было ни на одном из трех объектов в Сирии, которые стали целями ракетного удара США и союзников. Об этом заявил начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской.

    США, Франция и Великобритания нанесли ракетный удар по трем объектам: научно-исследовательскому центру «Барза» на окраине Дамаска, подземному хранилищу «Хим Шиншар» в провинции Хомс и наземному хранилищу в этой же провинции.

    По словам Рудского, в 2017 году в лабораториях центра «Барза» Организацией по запрещению химического оружия были проведены инспекции, по их результатам было подтверждено отсутствие какой-либо деятельности, связанной с разработкой и производством отравляющих веществ, передает ТАСС.

    Сергей Рудской: «Кроме того, для определения уровня возможного заражения местности в результате нанесенного ракетного удара и угрозы мирному населению российскими специалистами радиационной, химической и биологической защиты на объекте „Барза“ были взяты все необходимые пробы. Их анализ не выявил содержания токсичных химикатов и отравляющих веществ на разрушенном объекте, что подтверждается соответствующим актом».

    Также генерал выразил недоумение в связи с выбором целей западной коалицией при ударе по Сирии.

    Сергей Рудской: «Если, по их мнению, на них действительно были запасы отравляющих веществ, то при нанесении ударов крылатыми ракетами могли возникнуть большие очаги заражения местности. А в случае с Дамаском неминуемо погибли бы десятки тысяч человек».

    14 апреля коалиция западных стран в составе США, Великобритании и Франции выпустила по объектам на территории Сирии более 100 ракет. Все они, как заявили в Вашингтоне, достигли целей. Россия со своей стороны сообщила, что две трети ракет были сбиты сирийской системой ПВО, и пообещала предоставить доказательства.

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