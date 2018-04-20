Лавров: Россия докажет заявления о сбитых ракетах западной коалиции

Сирийская ПВО сбила часть ракет, выпущенных западной коалицией по Сирии, и совсем скоро российские военные представят доказательства этого. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
По словам министра, у генштаба РФ есть четкая картина произошедшего, наблюдение за ударами по Сирии велось в режиме реального времени. Он добавил, что Москва готова отвечать за ту статистику, которую предоставила, передает РИА Новости.
Сергей Лавров: «Если кто-то утверждает, что все 105 ракет достигли целей, пусть представит свою статистику. По крайней мере, доказательства того, что наши заявления, наш подсчет, наша арифметика не беспочвенны, будут предъявлены нашими военными, как я понимаю, совсем скоро».
14 апреля коалиция западных стран в составе США, Великобритании и Франции выпустила по объектам на территории Сирии более 100 ракет. Все они, согласно заявлениям Вашингтона, достигли целей. По данным же российской стороны, сирийская ПВО сбила две трети ракет. Накануне источник в военных кругах Сирии сообщил, что на сирийской территории нашли две неразорвавшиеся крылатые ракеты, их отправили в Россию.
Сергей Лавров: «Если кто-то утверждает, что все 105 ракет достигли целей, пусть представит свою статистику. По крайней мере, доказательства того, что наши заявления, наш подсчет, наша арифметика не беспочвенны, будут предъявлены нашими военными, как я понимаю, совсем скоро».
14 апреля коалиция западных стран в составе США, Великобритании и Франции выпустила по объектам на территории Сирии более 100 ракет. Все они, согласно заявлениям Вашингтона, достигли целей. По данным же российской стороны, сирийская ПВО сбила две трети ракет. Накануне источник в военных кругах Сирии сообщил, что на сирийской территории нашли две неразорвавшиеся крылатые ракеты, их отправили в Россию.
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