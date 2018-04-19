Захарова: в Восточной Гуте нашли хлор из Германии и дымовые шашки из Солсбери

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, выступая на еженедельном брифинге, рассказала, что в Восточной Гуте при освобождении города Дума обнаружили хлор из Германии и дымовые шашки, произведенные в британском Солсбери.
Мария Захарова: «На освобожденных территориях Восточной Гуты сирийскими правительственными войсками обнаружены контейнеры с хлором — самым страшным видом химического оружия — из Германии, а также дымовые шашки производством города — внимание — Солсбери».
По ее словам, этот факт даже сложно комментировать. Поскольку он «настолько устрашающий и подрывающий веру в человечность» западных политиков и руководителей.
Напомним, на минувшей неделе США вместе с Британией и Францией нанесли удар по сирийским правительственным объектам. Чтобы оправдать эту атаку, был использован надуманный предлог. Дамаск обвинили в применении химического оружия в городе Дума. Но впоследствии выяснилось, что съемки из «пострадавшей от химатаки» Думы были постановочными.
По ее словам, этот факт даже сложно комментировать. Поскольку он «настолько устрашающий и подрывающий веру в человечность» западных политиков и руководителей.
Напомним, на минувшей неделе США вместе с Британией и Францией нанесли удар по сирийским правительственным объектам. Чтобы оправдать эту атаку, был использован надуманный предлог. Дамаск обвинили в применении химического оружия в городе Дума. Но впоследствии выяснилось, что съемки из «пострадавшей от химатаки» Думы были постановочными.
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