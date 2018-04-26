Бывшие руководители Украины раскрыли новые факты о расстреле на Майдане

Бывшие руководители Украины сделали новые заявления о побоище на Майдане в феврале
2014-го. В протестующих и бойцов «Беркута» стреляли три группы снайперов, которые действовали независимо друг от друга, — с таким утверждением выступил экс-глава МВД Виталий Захарченко. На днях он должен был дать показания на процессе в Киеве по делу о госизмене Виктора Януковича. Однако суд неожиданно отказался его допрашивать.
Не дали на Украине слова и другим свидетелям защиты свергнутого президента. Бывший премьер-министр, бывший глава президентской администрации, бывший министр внутренних дел и командующий внутренними войсками Украины — все эти люди, принимавшие активное участие в событиях 2014 года, оказались не нужны киевскому суду в качестве свидетелей.
Версия о событиях на Майдане киевских властей должна быть единственно верной, так что другие мнения не допускаются. Хотя весь ход событий, по словам этих свидетелей, указывает на то, что в 2014-м в Киеве произошла неконституционная смена власти. Причем команда идти на штурм была отдана сразу же после подписания соглашения с оппозицией, гарантами которого выступили западные министры иностранных дел.
Андрей Клюев, бывший глава администрации президента Украины: «Буквально в течение нескольких часов после подписания соглашения все административные здания были захвачены вооруженными боевиками. Шел четкий государственный переворот».
По словам бывшего министра внутренних дел Украины Виталия Захарченко, первыми же выстрелами на Майдане были убиты два сотрудника правоохранительных органов. А 20 января, в день расстрела «небесной сотни», в центре Киева действовали три снайперские группы: одна — из местных радикалов, вторая — так называемая грузинская, а еще третья, о которой пока мало что известно.
Виталий Захарченко, экс-министр МВД Украины: «Эта третья группа зашла тайно на Майдан и так же тайно ушла. Придет еще время, и мы назовем фамилии этих людей».
Станислав Шуляк, бывший командующий внутренними войсками МВД Украины: «Свидетели имеют неопровержимые доказательства о том, что это был государственный переворот, что именно руководство оппозиции устроило расстрелы на Майдане, склонило к измене ряда командиров частей. Размеры и последствия потерь их абсолютно не интересовали. „Небесная сотня“ — для них это расходный материал».
Как заявляют бывшие министры, им удалось вывезти с Украины документальные подтверждения того, что переворот в Киеве осуществлялся по указанию неких кураторов. Точно так же, по указанию кураторов, началась операция в Донбассе, чтобы отвлечь внимание от госпереворота. Притом что соглашение, подписанное Януковичем, оппозицией и представителями западных стран-гарантов, до сих пор ведь никто не отменял.
Николай Азаров, бывший премьер-министр: «А рукописи не горят, тем более документы, на которых стоят подписи министров иностранных дел государств. Там нет срока давности, его никто не отозвал. Это вопиющий случай в истории мировой дипломатии, когда подпись министра иностранных дел вообще ничего не стоит».
Удивительные темпы киевского судопроизводства и полное игнорирование стороны защиты Виктора Януковича бывшие министры объясняют подготовкой властей Украины к предстоящим парламентским и президентским выборам. На фоне всех остальных провалов киевской власти Пётр Порошенко, по словам знающих его людей, стремится поставить точку хотя бы в истории с госпереворотом.
Версия о событиях на Майдане киевских властей должна быть единственно верной, так что другие мнения не допускаются. Хотя весь ход событий, по словам этих свидетелей, указывает на то, что в 2014-м в Киеве произошла неконституционная смена власти. Причем команда идти на штурм была отдана сразу же после подписания соглашения с оппозицией, гарантами которого выступили западные министры иностранных дел.
Андрей Клюев, бывший глава администрации президента Украины: «Буквально в течение нескольких часов после подписания соглашения все административные здания были захвачены вооруженными боевиками. Шел четкий государственный переворот».
По словам бывшего министра внутренних дел Украины Виталия Захарченко, первыми же выстрелами на Майдане были убиты два сотрудника правоохранительных органов. А 20 января, в день расстрела «небесной сотни», в центре Киева действовали три снайперские группы: одна — из местных радикалов, вторая — так называемая грузинская, а еще третья, о которой пока мало что известно.
Виталий Захарченко, экс-министр МВД Украины: «Эта третья группа зашла тайно на Майдан и так же тайно ушла. Придет еще время, и мы назовем фамилии этих людей».
Станислав Шуляк, бывший командующий внутренними войсками МВД Украины: «Свидетели имеют неопровержимые доказательства о том, что это был государственный переворот, что именно руководство оппозиции устроило расстрелы на Майдане, склонило к измене ряда командиров частей. Размеры и последствия потерь их абсолютно не интересовали. „Небесная сотня“ — для них это расходный материал».
Как заявляют бывшие министры, им удалось вывезти с Украины документальные подтверждения того, что переворот в Киеве осуществлялся по указанию неких кураторов. Точно так же, по указанию кураторов, началась операция в Донбассе, чтобы отвлечь внимание от госпереворота. Притом что соглашение, подписанное Януковичем, оппозицией и представителями западных стран-гарантов, до сих пор ведь никто не отменял.
Николай Азаров, бывший премьер-министр: «А рукописи не горят, тем более документы, на которых стоят подписи министров иностранных дел государств. Там нет срока давности, его никто не отозвал. Это вопиющий случай в истории мировой дипломатии, когда подпись министра иностранных дел вообще ничего не стоит».
Удивительные темпы киевского судопроизводства и полное игнорирование стороны защиты Виктора Януковича бывшие министры объясняют подготовкой властей Украины к предстоящим парламентским и президентским выборам. На фоне всех остальных провалов киевской власти Пётр Порошенко, по словам знающих его людей, стремится поставить точку хотя бы в истории с госпереворотом.
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