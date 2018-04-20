Янукович назвал незаконным завершение слушаний по его делу

Бывший президент Украины Виктор Янукович назвал незаконным решение суда в Киеве завершить слушания по его делу о госизмене без выяснения всех обстоятельств и сразу же перейти к стадии дебатов. Об этом он заявил в опубликованном сегодня открытом обращении.

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По словам Януковича, такая спешка указывает на то, что «неспроста в данном процессе судьи были известны еще до начала рассмотрения дела». Накануне адвокаты президента покинули зал заседаний в знак протеста.



Виктор Янукович: «Это доказывает, что неспроста в данном процессе судьи были известны еще до начала рассмотрения дела — назначили тех, кто согласился прислуживать своим хозяевам, — Луценко и Порошенко».

