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    Янукович назвал незаконным завершение слушаний по его делу. суды, Украина, Янукович. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВЯнукович назвал незаконным завершение слушаний по его делу

    Янукович назвал незаконным завершение слушаний по его делу

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    Янукович назвал незаконным завершение слушаний по его делу

    Янукович назвал незаконным завершение слушаний по его делу

      Бывший президент Украины Виктор Янукович назвал незаконным решение суда в Киеве завершить слушания по его делу о госизмене без выяснения всех обстоятельств и сразу же перейти к стадии дебатов. Об этом он заявил в опубликованном сегодня открытом обращении.

      По словам Януковича, такая спешка указывает на то, что «неспроста в данном процессе судьи были известны еще до начала рассмотрения дела». Накануне адвокаты президента покинули зал заседаний в знак протеста.

      Виктор Янукович: «Это доказывает, что неспроста в данном процессе судьи были известны еще до начала рассмотрения дела — назначили тех, кто согласился прислуживать своим хозяевам, — Луценко и Порошенко».

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