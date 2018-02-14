Снайперы с Майдана готовы рассказать в суде, кто отдал приказ стрелять

Кто устроил стрельбу на Майдане в феврале
2014-го. Этот вопрос сегодня снова в центре внимания СМИ. Бывшие грузинские военные рассказали корреспонденту агентства РИА Новости, что в расстреле участвовали бывший глава одного из комитетов Рады Пашинский и депутат Парасюк.
Грузинские снайперы, как их называют в прессе, готовы дать показания в украинском суде и предоставить доказательства. Официальное расследование, проведенное Киевом, ответственных за убийство людей на Майдане так и не выявило. Новые свидетельства изучил корреспондент НТВ Сергей Холошевский.
Это был расстрел безоружных людей, которые защищались от пуль полицейскими щитами. Тогда, в 2014-м, на Майдане, в результате снайперского огня из гостиницы «Украина» и консерватории погибли 53 человека. Украинские власти назвали погибших «небесной сотней» и сделали их героями. Но до сих пор так и не нашли виновных в их гибели. Сначала обвиняли режим Януковича, спецназ «Беркут», потом российские спецслужбы.
Расследование РИА Новости — это подтверждение «грузинского следа» и продолжение работы, начатой адвокатами сотрудников киевского «Беркута». Именно они нашли двух грузин — Кобу Нергадзе и Александра Ревазишвили — бывших военных, которые признались: четыре года назад они стреляли в людей на Майдане. Более того, грузины называют имена людей, которые привезли им оружие в гостиницу «Украина». Некий Кристофер Брайн, которого представили как американского военного, Мамука Мамулашвили, депутат Сергей Пашинский и в то время командир сотни Майдана, а ныне депутат Владимир Парасюк.
Подозрения в причастности к снайперской стрельбе в отношении Пашинского были и раньше. Четыре года назад эти кадры показали все украинские телеканалы: при обыске протестующие находят в машине профессиональную снайперскую винтовку. Но, по настоянию Пашинского, людей с винтовкой почему-то отпускают. Сейчас грузины объясняют: именно депутат Пашинский ставил им задачу стрелять по демонстрантам.
По словам Нерадзе и Ревазишвили, «особое задание» заключалось в том, чтобы «создать хаос на Майдане, применив оружие по всем целям, протестующим и полиции — разницы нет». Деньги обещали заплатить только после выполнения «задания».
Утром 20 февраля, как заявляют грузины, стрельбу начала группа, занимавшая огневую позицию в консерватории. Причем команду открыть огонь, по их словам, отдавал именно депутат Сергей Пашинский. Как потом, как заметили многие, расстрел «небесной сотни» был снят с нескольких точек, в том числе иностранными корреспондентами.
Как утверждает Ревазишвили, сам Пашинский стрелял из автомата. Парасюк — из карабина «Сайга». Стрельба велась 10–15 минут, после чего им приказали бросить оружие и покинуть здание. В тот же день грузины улетели в Тбилиси.
Позже грузинские стрелки долго жаловались на то, что им не заплатили обещанные деньги. А когда один за другим стали исчезать их знакомые, участвовавшие в той самой «особой операции», Нергадзе и Ревазишвили решили сбежать в Ереван. Теперь они заявляют, что готовы подтвердить свои слова в украинском суде и предоставить копии авиабилетов.
Это был расстрел безоружных людей, которые защищались от пуль полицейскими щитами. Тогда, в 2014-м, на Майдане, в результате снайперского огня из гостиницы «Украина» и консерватории погибли 53 человека. Украинские власти назвали погибших «небесной сотней» и сделали их героями. Но до сих пор так и не нашли виновных в их гибели. Сначала обвиняли режим Януковича, спецназ «Беркут», потом российские спецслужбы.
Расследование РИА Новости — это подтверждение «грузинского следа» и продолжение работы, начатой адвокатами сотрудников киевского «Беркута». Именно они нашли двух грузин — Кобу Нергадзе и Александра Ревазишвили — бывших военных, которые признались: четыре года назад они стреляли в людей на Майдане. Более того, грузины называют имена людей, которые привезли им оружие в гостиницу «Украина». Некий Кристофер Брайн, которого представили как американского военного, Мамука Мамулашвили, депутат Сергей Пашинский и в то время командир сотни Майдана, а ныне депутат Владимир Парасюк.
Подозрения в причастности к снайперской стрельбе в отношении Пашинского были и раньше. Четыре года назад эти кадры показали все украинские телеканалы: при обыске протестующие находят в машине профессиональную снайперскую винтовку. Но, по настоянию Пашинского, людей с винтовкой почему-то отпускают. Сейчас грузины объясняют: именно депутат Пашинский ставил им задачу стрелять по демонстрантам.
По словам Нерадзе и Ревазишвили, «особое задание» заключалось в том, чтобы «создать хаос на Майдане, применив оружие по всем целям, протестующим и полиции — разницы нет». Деньги обещали заплатить только после выполнения «задания».
Утром 20 февраля, как заявляют грузины, стрельбу начала группа, занимавшая огневую позицию в консерватории. Причем команду открыть огонь, по их словам, отдавал именно депутат Сергей Пашинский. Как потом, как заметили многие, расстрел «небесной сотни» был снят с нескольких точек, в том числе иностранными корреспондентами.
Как утверждает Ревазишвили, сам Пашинский стрелял из автомата. Парасюк — из карабина «Сайга». Стрельба велась 10–15 минут, после чего им приказали бросить оружие и покинуть здание. В тот же день грузины улетели в Тбилиси.
Позже грузинские стрелки долго жаловались на то, что им не заплатили обещанные деньги. А когда один за другим стали исчезать их знакомые, участвовавшие в той самой «особой операции», Нергадзе и Ревазишвили решили сбежать в Ереван. Теперь они заявляют, что готовы подтвердить свои слова в украинском суде и предоставить копии авиабилетов.
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