Грузинские снайперы с Майдана скрываются в Армении из-за опасений за свою жизнь

Грузинские снайперы, стрелявшие на Майдане, скрываются в Армении. Они опасаются за свою жизнь и поэтому обращаются к суду и журналистам. Об этом сегодня рассказал Андрей Веселов, автор расследования, посвященного киевским событиям четырехлетней давности.
20 февраля 2014-го — в самый тяжелый и кровавый день Майдана — погибли 53 человека. В преддверии годовщины российские журналисты РИА Новости и канала «Россия 24» дали пресс-конференцию по новым свидетельствам непосредственных участников этой бойни. Речь о грузинских снайперах Кобе Нергадзе и Александре Ревазишвили. Они, согласно материалам расследования, получали приказы непосредственно от лидеров Майдана.
Алексей Веселов: «Стрелял Пашинский (глава комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности и обороны — ред.) и стрелял Парасюк (депутат Рады — ред.). Были названы конкретные факты стрельбы и те, кто приносил оружие. Пашинский отдавал приказ стрелять, как уверяют снайперы, как по протестующим, так и по правоохранительным органам, чтобы спровоцировать кризис, спровоцировать хаос и ожесточить ситуацию в тот момент, когда она могла устаканиться».
Ответственность за гибель людей на Майдане новые киевские власти возлагают на экс-президента Украины Виктора Януковича и бывшее руководство «Беркута». Янукович давно все это опроверг.
Официальное расследование зашло в тупик, вывести из которого как раз и могли бы показания грузинских снайперов. Ранее в интервью итальянскому телевидению они заявляли, что были направлены в Киев по указанию Михаила Саакашвили.
Между тем сторонники Саакашвили вновь собирались на акции протеста с требованием отправить Петра Порошенко в отставку. Сам Саакашвили на прошлой неделе был выдворен из Украины в Польшу. А в последний раз был замечен в Мюнхене. Однако он обещал вернуться на Украину.
Алексей Веселов: «Стрелял Пашинский (глава комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности и обороны — ред.) и стрелял Парасюк (депутат Рады — ред.). Были названы конкретные факты стрельбы и те, кто приносил оружие. Пашинский отдавал приказ стрелять, как уверяют снайперы, как по протестующим, так и по правоохранительным органам, чтобы спровоцировать кризис, спровоцировать хаос и ожесточить ситуацию в тот момент, когда она могла устаканиться».
Ответственность за гибель людей на Майдане новые киевские власти возлагают на экс-президента Украины Виктора Януковича и бывшее руководство «Беркута». Янукович давно все это опроверг.
Официальное расследование зашло в тупик, вывести из которого как раз и могли бы показания грузинских снайперов. Ранее в интервью итальянскому телевидению они заявляли, что были направлены в Киев по указанию Михаила Саакашвили.
Между тем сторонники Саакашвили вновь собирались на акции протеста с требованием отправить Петра Порошенко в отставку. Сам Саакашвили на прошлой неделе был выдворен из Украины в Польшу. А в последний раз был замечен в Мюнхене. Однако он обещал вернуться на Украину.
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