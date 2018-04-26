Президента под суд: чем грозят Порошенко очередные обвинения

По всему Киеву сегодня разносился грохот ударов палками по металлическим бочкам. Так неутомимые сторонники Михаила Саакашвили требовали импичмента Петру Порошенко. И не зря один из участников митинга в маске президента раздавал всем конфеты — это намек на то, что кондитерская фабрика Порошенко фигурирует в сегодняшнем решении украинского суда. А он, как утверждают юристы, инициировал новое уголовное дело против главы Незалежной. На сей раз речь идет о создании преступной группы с целью незаконного контроля за фабрикой Roshen через офшоры и уклонении от уплаты налогов.
Сегодняшние сообщения могли бы стать абсолютной сенсацией, если бы не одно но. Порошенко, как президент страны, обладает неприкосновенностью. Согласно процедуре, Рада должна создать комиссию, выбрать спецпрокурора, изучить доказательства, принять решение, а затем — проголосовать за импичмент. Схема практически невыполнимая.
Впрочем, уголовного преследования Порошенко добивается далеко не простой гражданин, так что результат может быть неожиданным. Адвокат Ренат Кузьмин во времена Януковича трудился не где-нибудь, а в Генеральной прокуратуре. Был заместителем генпрокурора.
Именно Кузьмин отправлял в суд дела нынешнего генпрокурора Юрия Луценко и оранжевой принцессы Юлии Тимошенко. Проще говоря, сажал их в тюрьму. Он же возбуждал уголовное дело против бывшего президента Украины Леонида Кучмы. Словом, опыт преследования первых лиц государства у Кузьмина богатый. Возможности, правда, теперь иные. Кузьмин обратился с заявлением в суд, представил некие факты, и суд предложил эти данные проверить. Но не более.
Добиться уголовного преследования президента Кузьмин пытается с отчаянным упорством. Сегодняшнее его обращение в суд уже десятое по счету.
Впрочем, уголовного преследования Порошенко добивается далеко не простой гражданин, так что результат может быть неожиданным. Адвокат Ренат Кузьмин во времена Януковича трудился не где-нибудь, а в Генеральной прокуратуре. Был заместителем генпрокурора.
Именно Кузьмин отправлял в суд дела нынешнего генпрокурора Юрия Луценко и оранжевой принцессы Юлии Тимошенко. Проще говоря, сажал их в тюрьму. Он же возбуждал уголовное дело против бывшего президента Украины Леонида Кучмы. Словом, опыт преследования первых лиц государства у Кузьмина богатый. Возможности, правда, теперь иные. Кузьмин обратился с заявлением в суд, представил некие факты, и суд предложил эти данные проверить. Но не более.
Добиться уголовного преследования президента Кузьмин пытается с отчаянным упорством. Сегодняшнее его обращение в суд уже десятое по счету.
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