Датский изобретатель Мадсен приговорен к пожизненному сроку за убийство журналистки

Суд Копенгагена вынес приговор известному датскому изобретателю Петеру Мадсену, который оказался на скамье подсудимых по обвинению в изнасиловании и убийстве шведской журналистки Ким Валль.
По решению суда Петер Мадсен приговорен к пожизненному заключению, передает РИА Новости. Такого решение добивалась прокуратура. Между тем адвокат подозреваемого Бетина Хальд Энгмарк считает, что стороне обвинения не удалось доказать виновность ее клиента в убийстве журналистки.
Тело Ким Валль обнаружили в море близ Копенгагена без головы, рук и ног. Она участвовала в экспедиции изобретателя на его частной подлодке «Наутилус». Самого Мадсена спасатели подобрали с тонущей субмарины.
В ходе расследования Петер Мадсен неоднократно менял свои показания о смерти Ким. Он заявлял, что журналистка погибла из-за упавшего ей на голову тяжелого люка. Позднее он утверждал, что она отравилась газом, пока он был на палубе. В результате изобретатель признался, что расчленил ее тело и выбросил в море.
По версии прокуратуры, изобретатель заранее планировал убийство — он связал и пытал Валль перед тем, как расправиться с ней.
Тело Ким Валль обнаружили в море близ Копенгагена без головы, рук и ног. Она участвовала в экспедиции изобретателя на его частной подлодке «Наутилус». Самого Мадсена спасатели подобрали с тонущей субмарины.
В ходе расследования Петер Мадсен неоднократно менял свои показания о смерти Ким. Он заявлял, что журналистка погибла из-за упавшего ей на голову тяжелого люка. Позднее он утверждал, что она отравилась газом, пока он был на палубе. В результате изобретатель признался, что расчленил ее тело и выбросил в море.
По версии прокуратуры, изобретатель заранее планировал убийство — он связал и пытал Валль перед тем, как расправиться с ней.
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