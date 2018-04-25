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    Датский изобретатель Мадсен приговорен к пожизненному сроку за убийство журналистки

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    Датский изобретатель Мадсен приговорен к пожизненному сроку за убийство журналистки

    Датский изобретатель Мадсен приговорен к пожизненному сроку за убийство журналистки

    Датский изобретатель Мадсен приговорен к пожизненному сроку за убийство журналистки
  • Фото: Reuters © 2018

    • Суд Копенгагена вынес приговор известному датскому изобретателю Петеру Мадсену, который оказался на скамье подсудимых по обвинению в изнасиловании и убийстве шведской журналистки Ким Валль.

    По решению суда Петер Мадсен приговорен к пожизненному заключению, передает РИА Новости. Такого решение добивалась прокуратура. Между тем адвокат подозреваемого Бетина Хальд Энгмарк считает, что стороне обвинения не удалось доказать виновность ее клиента в убийстве журналистки.

    Тело Ким Валль обнаружили в море близ Копенгагена без головы, рук и ног. Она участвовала в экспедиции изобретателя на его частной подлодке «Наутилус». Самого Мадсена спасатели подобрали с тонущей субмарины.

    В ходе расследования Петер Мадсен неоднократно менял свои показания о смерти Ким. Он заявлял, что журналистка погибла из-за упавшего ей на голову тяжелого люка. Позднее он утверждал, что она отравилась газом, пока он был на палубе. В результате изобретатель признался, что расчленил ее тело и выбросил в море.

    смотретьДатский изобретатель Мадсен выдвинул в суде новую версию гибели журналистки
    Датский изобретатель Мадсен выдвинул в суде новую версию гибели журналистки
    По версии прокуратуры, изобретатель заранее планировал убийство — он связал и пытал Валль перед тем, как расправиться с ней.

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