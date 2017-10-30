Изобретатель Мадсен сознался в расчленении тела шведской журналистки

Датский изобретатель, владелец затонувшей подводной лодки «Наутилус», сознался в расчленении тела журналистки, но заявил, что не убивал ее.
Датский инженер Петер Мадсен, создатель частной подводной лодки «Наутилус», сознался, что именно он расчленил тело убитой журналистки Ким Валль. Мадсена подозревают в убийстве женщины и надругательстве над ее телом, но изобретатель снова заявил, что не убивал ее. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на полицию Копенгагена.
Из сообщения полиции Копенгагена: «Он объяснил, что Ким Валль умерла в результате отравления угарным газом на подлодке в тот момент, когда он находился на палубе подлодки. Кроме того, он признал, что именно он впоследствии осуществил расчленение и бросил затем все части тела в бухту Кёге».
По словам Мадсена, Валль умерла от отравления угарным газом. Ранее Мадсен утверждал, что журналистка скончалась от травмы головы, но, когда была найдена голова женщины, следов удара на ней обнаружено не было.
Ким Валль пропала без вести в августе, когда отправилась в плавание на подводной лодке Мадсена. Она собиралась писать статью об изобретателе. Подлодка затонула, а впоследствии полиция нашла в море части тела женщины. Голова была найдена последней. Также в море была обнаружена пила, которой Мадсен мог расчленить тело.
Как сообщали датские СМИ, на теле журналистки были обнаружены следы насилия — раны на груди и половых органах, сделанные острым предметом. На компьютере Мадсена полиция обнаружила видеозаписи со сценами жестокой расправы над женщинами, но правоохранители считают, что видео снимал не Мадсен.
Из сообщения полиции Копенгагена: «Он объяснил, что Ким Валль умерла в результате отравления угарным газом на подлодке в тот момент, когда он находился на палубе подлодки. Кроме того, он признал, что именно он впоследствии осуществил расчленение и бросил затем все части тела в бухту Кёге».
По словам Мадсена, Валль умерла от отравления угарным газом. Ранее Мадсен утверждал, что журналистка скончалась от травмы головы, но, когда была найдена голова женщины, следов удара на ней обнаружено не было.
Ким Валль пропала без вести в августе, когда отправилась в плавание на подводной лодке Мадсена. Она собиралась писать статью об изобретателе. Подлодка затонула, а впоследствии полиция нашла в море части тела женщины. Голова была найдена последней. Также в море была обнаружена пила, которой Мадсен мог расчленить тело.
Как сообщали датские СМИ, на теле журналистки были обнаружены следы насилия — раны на груди и половых органах, сделанные острым предметом. На компьютере Мадсена полиция обнаружила видеозаписи со сценами жестокой расправы над женщинами, но правоохранители считают, что видео снимал не Мадсен.
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