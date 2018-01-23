Убийца журналистки Ким Валль пытал ее пилой и шуруповертом

Прокуратура Копенгагена обнародовала детали дела о гибели шведской журналистки Ким Валль, в убийстве которой обвиняют владельца частной подводной лодки Nautilus Петера Мадсена.
По данным материалов, обнародованных прокуратурой, Мадсен тщательно спланировал и хорошо подготовился к убийству женщины. Изобретатель заранее принес на борт своей подлодки ножи, пилу, шуруповерт, куски труб и другие металлические предметы. Все это он использовал при пытках журналистки.
Отмечается, что Мадсен связал Валль, когда она была еще жива, а затем начал бить, резать и колоть ее. Точная причина смерти женщины пока не определена. Но прокуроры считают, что это, скорее всего, удушение и перерезание горла, передает шведский телеканал SVT.
Напомним, Ким Валль пропала без вести в августе прошлого года во время прогулки на подводной лодке с изобретателем Питером Мадсеном. Подлодка затонула, а изобретатель утверждал, что высадил женщину на берег до крушения судна.
Однако позже в бухте Когё были найдены туловище, голова и ноги Валль. Некоторые из частей тела лежали в пластиковых сумках, утяжеленных металлическими предметами. Тогда Мадсен заявил, что Валль погибла, ударившись головой о люк подводной лодки, и он сбросил ее тело в море. Однако следов удара на голове журналистки не было.
Как сообщали датские СМИ, на теле журналистки были обнаружены следы насилия — раны на груди и половых органах, сделанные острым предметом. На компьютере Мадсена полицейские нашли видеозаписи со сценами жестокой расправы над женщинами, но считается, что видео снимал не он.
В январе Мадсену было предъявлено обвинение в убийстве Валль, а также в преступлении сексуального характера и непристойном обращении с телом убитой.
Отмечается, что Мадсен связал Валль, когда она была еще жива, а затем начал бить, резать и колоть ее. Точная причина смерти женщины пока не определена. Но прокуроры считают, что это, скорее всего, удушение и перерезание горла, передает шведский телеканал SVT.
Напомним, Ким Валль пропала без вести в августе прошлого года во время прогулки на подводной лодке с изобретателем Питером Мадсеном. Подлодка затонула, а изобретатель утверждал, что высадил женщину на берег до крушения судна.
Однако позже в бухте Когё были найдены туловище, голова и ноги Валль. Некоторые из частей тела лежали в пластиковых сумках, утяжеленных металлическими предметами. Тогда Мадсен заявил, что Валль погибла, ударившись головой о люк подводной лодки, и он сбросил ее тело в море. Однако следов удара на голове журналистки не было.
Как сообщали датские СМИ, на теле журналистки были обнаружены следы насилия — раны на груди и половых органах, сделанные острым предметом. На компьютере Мадсена полицейские нашли видеозаписи со сценами жестокой расправы над женщинами, но считается, что видео снимал не он.
В январе Мадсену было предъявлено обвинение в убийстве Валль, а также в преступлении сексуального характера и непристойном обращении с телом убитой.
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