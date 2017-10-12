Полиция Дании нашла пилу, которой могло быть расчленено тело убитой журналистки

Полиция обнаружила в море пилу, которой могло быть расчленено тело шведской журналистки, убитой на частной подводной лодке близ Копенгагена.
Полиция Копенгагена сообщила об обнаружении пилы, которой могло быть расчленено тело убитой журналистки Ким Валль. Пила была найдена в море, недалеко от того места, где находилась подводная лодка изобретателя Петера Мадсена. Мадсена подозревают в убийстве женщины и надругательстве над ее телом, сам он все отрицает.
Предстоит экспертиза, которая установит, действительно ли пила была использована для этих целей, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу полиции.
Ким Валль пропала без вести в августе, когда отправилась в плавание на подводной лодке Мадсена. Подлодка затонула, а впоследствии полиция нашла в море части тела женщины. Последней была найдена голова журналистки. Мадсен заявил, что бросил тело Валль в море после того, как она погибла, ударившись головой о люк подводной лодки. Однако следов удара на голове журналистки не было. После обнаружения головы Мадсен от общения со следователями отказался.
Как сообщали датские СМИ, на теле журналистки были обнаружены следы насилия — раны на груди и половых органах, сделанные острым предметом. На компьютере Мадсена полиция обнаружила видеозаписи со сценами жестокой расправы над женщинами, но считается, что видео снимал не Мадсен.
Предстоит экспертиза, которая установит, действительно ли пила была использована для этих целей, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу полиции.
Ким Валль пропала без вести в августе, когда отправилась в плавание на подводной лодке Мадсена. Подлодка затонула, а впоследствии полиция нашла в море части тела женщины. Последней была найдена голова журналистки. Мадсен заявил, что бросил тело Валль в море после того, как она погибла, ударившись головой о люк подводной лодки. Однако следов удара на голове журналистки не было. После обнаружения головы Мадсен от общения со следователями отказался.
Как сообщали датские СМИ, на теле журналистки были обнаружены следы насилия — раны на груди и половых органах, сделанные острым предметом. На компьютере Мадсена полиция обнаружила видеозаписи со сценами жестокой расправы над женщинами, но считается, что видео снимал не Мадсен.
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