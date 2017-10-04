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    «Кровавая» подлодка «Наутилус» оказалась подводным борделем. Дания, подлодки, расследование, убийства и покушения. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ«Кровавая» подлодка «Наутилус» оказалась подводным борделем

    «Кровавая» подлодка «Наутилус» оказалась подводным борделем

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    «Кровавая» подлодка «Наутилус» оказалась подводным борделем

    «Кровавая» подлодка «Наутилус» оказалась подводным борделем

    «Кровавая» подлодка «Наутилус» оказалась подводным борделем

      Датские следователи обнаружили новые весомые улики против Петера Мадсена — изобретателя и владельца самой большой частной субмарины в мире. Его подозревают в убийстве шведской журналистки и расчленении ее тела на борту подлодки «Наутилус».

      Два месяца расследования, и до сих пор никаких предъявленных обвинений. 10 августа Петер Мадсен, известный датский инженер, создатель самодельных подлодок и дешевых космических ракет, отправился на морскую прогулку на собственной субмарине «Наутилус» в сопровождении шведской журналистки Ким Валль. Спустя сутки спасатели обнаружат сначала Мадсена, затем сознательно затопленную на глубине семи метров субмарину «Наутилус». Ким Валль при этом бесследно исчезнет.

      Мадсену предъявят обвинения в убийстве, которые он будет отвергать, утверждая, что высадил журналистку целой и невредимой на берег за несколько часов до трагедии, пока в море не найдут туловище Валль без головы и конечностей, с многочисленными ножевыми ранениями. И вот сегодня новый поворот. Обвинение утверждает, что к преступлению Мадсен тщательно готовился.

      Якоб Бух-Йепсен, прокурор: «Мы нашли видео казней на жестком диске компьютера Мадсена. Важно отметить, что эти видео не были сняты лично Мадсеном. Но они указывают на то, что подозреваемый проявлял интерес к пыткам и убийствам. Ведь на кадрах, оказавшихся в нашем распоряжении, есть жестокие сцены убийств женщин».

      После таких слов прокурора Мадсен рассказал очередную версию обстоятельств гибели журналистки. По его словам, она погибла от удара головой о 70-килограммовую металлическую дверь входного люка субмарины. Дескать, люк он держал открытым, и когда журналистка спускалась с палубы внутрь лодки, он поскользнулся, и Валль получила сильный удар по голове, который оказался смертельным. По словам изобретателя, поняв, что Валль мертва, он сначала хотел покончить жизнь самоубийством, но затем одумался и просто сбросил тело журналистки в воду, предав «морскому погребению».

      А еще Мадсен заявил, что с Ким Валль в сексуальную связь не вступал, но это скорее исключение из правил, так как Наутилус выполнял функции подводного борделя. Ну чем не сценарий для очередного скандинавского сериала?

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