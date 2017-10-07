Полиция нашла голову убитой на подлодке шведской журналистки

Полиция Дании нашла недостающие части тела убитой на подводной лодке «Наутилус» шведской журналистки.
Датские полицейские нашли голову и ноги убитой журналистки Ким Валль. Как сообщил на брифинге офицер полиции, обнаружен также мешок с вещами шведской журналистки и нож — возможно, именно им убийца расчленил тело женщины, передает «Газета.Ru».
Изрезанное и обезглавленное тело пропавшей журналистки было обнаружено на одном из островов после того, как у берегов Дании затонула частная подводная лодка «Наутилус», на которой она собиралась совершить путешествие. Владелец лодки изобретатель Петер Мадсен, также бывший на лодке, арестован. Он обвиняется в убийстве женщины и надругательстве над ее телом. Ранее сообщалось, что на компьютере Мадсена были обнаружены видеозаписи со сценами жестокой расправы над женщинами. Сам Мадсен свою вину не признает.
Изрезанное и обезглавленное тело пропавшей журналистки было обнаружено на одном из островов после того, как у берегов Дании затонула частная подводная лодка «Наутилус», на которой она собиралась совершить путешествие. Владелец лодки изобретатель Петер Мадсен, также бывший на лодке, арестован. Он обвиняется в убийстве женщины и надругательстве над ее телом. Ранее сообщалось, что на компьютере Мадсена были обнаружены видеозаписи со сценами жестокой расправы над женщинами. Сам Мадсен свою вину не признает.
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