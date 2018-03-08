Датский изобретатель Мадсен выдвинул в суде новую версию гибели журналистки

В Копенгагене начался судебный процесс над Петером Мадсеном. Известного в Дании изобретателя обвиняют в убийстве шведской журналистки Ким Валль.
Согласно обвинительному акту, зачитанному на первом заседании, убийство было предумышленным. По версии следователей, Мадсен взял на борт своей подводной лодки Nautilus пилу, нож и пластиковые ленты, чтобы использовать их для пыток, убийства и расчленения своей жертвы. Они полагают также, что обвиняемый заранее запасся металлическими предметами, чтобы утяжелить пакеты с частями тела убитой журналистки и отправить их на дно. Мотивом преступления прокуратура считает сексуальное извращение.
Мадсен по-прежнему уверяет, что невиновен в убийстве. В суде он заявил, что Ким Валль погибла в результате несчастного случая: она якобы отравилась угарным газом в момент, когда внутри подводной лодки упало давление, что привело к «„присасыванию“ люка. По его словам, журналистка пробыла внутри подлодки одна 5–10 минут, а когда ему удалось открыть люк, то он нашел Ким Валль без признаков жизни».
При этом Мадсен признает, что расчленил тело журналистки и отправил его за борт, но любые действия сексуального характера он отрицает.
Ожидается, что приговор по этому громкому делу будет объявлен 25 апреля.
Мадсен по-прежнему уверяет, что невиновен в убийстве. В суде он заявил, что Ким Валль погибла в результате несчастного случая: она якобы отравилась угарным газом в момент, когда внутри подводной лодки упало давление, что привело к «„присасыванию“ люка. По его словам, журналистка пробыла внутри подлодки одна 5–10 минут, а когда ему удалось открыть люк, то он нашел Ким Валль без признаков жизни».
При этом Мадсен признает, что расчленил тело журналистки и отправил его за борт, но любые действия сексуального характера он отрицает.
Ожидается, что приговор по этому громкому делу будет объявлен 25 апреля.
Комментарии