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26 апреля, 15:00
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    Трамп объявил об очень скорой встрече с «открытым и честным» Ким Чен Ыном

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    Трамп объявил об очень скорой встрече с «открытым и честным» Ким Чен Ыном

    Трамп объявил об очень скорой встрече с «открытым и честным» Ким Чен Ыном

    Трамп объявил об очень скорой встрече с «открытым и честным» Ким Чен Ыном
  • Фото: Reuters © 2018

    • Президент США Дональд Трамп объявил, что его встреча с лидером КНДР Ким Чен Ыном состоится очень скоро, так как Пхеньян в этом очень заинтересован. Заявление американский лидер сделал после встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Белом доме.

    Трамп отметил, что ведет с Пхеньяном конструктивные дискуссии и Ким Чен Ын производит впечатление честного, открытого и порядочного человека.

    Дональд Трамп, президент США: «У нас будет встреча с Ким Чен Ыном, и это будет очень скоро. Нам сказали прямо, что они хотят встретиться как можно скорее. И это очень хорошо для всего мира. У нас были очень конструктивные дискуссии, и Ким Чен Ын был действительно очень открыт и, мне кажется, очень честен, исходя из всего, что мы увидели».

    Ранее в этом месяце Ким Чен Ын объявил, что Северная Корея замораживает проведение ядерных и ракетных испытаний, а также прекращает работу ядерного полигона. Теперь, как заявил лидер КНДР, страна сосредоточится на развитии экономики и повышения уровня жизни. Кроме того, как сообщили СМИ, Ким Чен Ын дал согласие на проверку ядерного полигона американской инспекцией.

    Дональд Трамп назвал заявления северокорейского лидера «очень хорошей новостью» и отметил, что с нетерпением ждет встречи с Ким Чен Ыном.

    Предположительно, состоятся эти переговоры в июне. В качестве вероятного места саммита называют Швейцарию.

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