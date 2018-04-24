Трамп объявил об очень скорой встрече с «открытым и честным» Ким Чен Ыном

Президент США Дональд Трамп объявил, что его встреча с лидером КНДР Ким Чен Ыном состоится очень скоро, так как Пхеньян в этом очень заинтересован. Заявление американский лидер сделал после встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Белом доме.
Трамп отметил, что ведет с Пхеньяном конструктивные дискуссии и Ким Чен Ын производит впечатление честного, открытого и порядочного человека.
Дональд Трамп, президент США: «У нас будет встреча с Ким Чен Ыном, и это будет очень скоро. Нам сказали прямо, что они хотят встретиться как можно скорее. И это очень хорошо для всего мира. У нас были очень конструктивные дискуссии, и Ким Чен Ын был действительно очень открыт и, мне кажется, очень честен, исходя из всего, что мы увидели».
Ранее в этом месяце Ким Чен Ын объявил, что Северная Корея замораживает проведение ядерных и ракетных испытаний, а также прекращает работу ядерного полигона. Теперь, как заявил лидер КНДР, страна сосредоточится на развитии экономики и повышения уровня жизни. Кроме того, как сообщили СМИ, Ким Чен Ын дал согласие на проверку ядерного полигона американской инспекцией.
Дональд Трамп назвал заявления северокорейского лидера «очень хорошей новостью» и отметил, что с нетерпением ждет встречи с Ким Чен Ыном.
Предположительно, состоятся эти переговоры в июне. В качестве вероятного места саммита называют Швейцарию.
Дональд Трамп, президент США: «У нас будет встреча с Ким Чен Ыном, и это будет очень скоро. Нам сказали прямо, что они хотят встретиться как можно скорее. И это очень хорошо для всего мира. У нас были очень конструктивные дискуссии, и Ким Чен Ын был действительно очень открыт и, мне кажется, очень честен, исходя из всего, что мы увидели».
Ранее в этом месяце Ким Чен Ын объявил, что Северная Корея замораживает проведение ядерных и ракетных испытаний, а также прекращает работу ядерного полигона. Теперь, как заявил лидер КНДР, страна сосредоточится на развитии экономики и повышения уровня жизни. Кроме того, как сообщили СМИ, Ким Чен Ын дал согласие на проверку ядерного полигона американской инспекцией.
Дональд Трамп назвал заявления северокорейского лидера «очень хорошей новостью» и отметил, что с нетерпением ждет встречи с Ким Чен Ыном.
Предположительно, состоятся эти переговоры в июне. В качестве вероятного места саммита называют Швейцарию.
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