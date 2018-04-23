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    СМИ: Ким Чен Ын согласился пустить американских инспекторов на ядерный полигон

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    СМИ: Ким Чен Ын согласился пустить американских инспекторов на ядерный полигон

    СМИ: Ким Чен Ын согласился пустить американских инспекторов на ядерный полигон

    СМИ: Ким Чен Ын согласился пустить американских инспекторов на ядерный полигон
  • Фото: Reuters © 2018, KCNA

    • Северокорейский лидер дал согласие на проверку ядерного полигона американской инспекцией.

    По информации агентства Bloomberg, во время недавней встречи с директором ЦРУ Майклом Помпео лидер КНДР согласился на предложение Вашингтона провести инспекцию северокорейского ядерного полигона. Сообщается, что Ким Чен Ын в разговоре с Помпео подчеркнул, что у Пхеньяна «нет причин не заморозить работу объекта, если будет гарантирована безопасность Севера».

    Как сообщает агентство, «США рассматривают различные шаги для того, чтобы проверить работу ядерных объектов КНДР» после того, как инспекторы получат официальное разрешение на доступ к ним.

    Ким Чен Ын 21 апреля после пленарной сессии ЦК Трудовой партии Кореи заявил, что объявил, что Северная Корея приостанавливает ядерные и ракетные испытания, сворачивает работу своего ядерного полигона Пунгери и присоединяется к глобальному процессу ядерного разоружения, как того требует новая стратегия построения социалистической экономики.

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