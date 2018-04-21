Ким Чен Ын объявил о приостановке ядерных и ракетных испытаний

Северная Корея замораживает проведение ядерных и ракетных испытаний и прекращает работу ядерного полигона на севере страны. Об этом заявил лидер КНДР Ким Чен Ын.
Ким Чен Ын, лидер КНДР: «С 21 апреля Северная Корея прекратит ядерные испытания и запуски межконтинентальных баллистических ракет. Север закроет ядерный испытательный полигон в северной части страны чтобы подтвердить свое обещание остановить испытания».
Решение было принято на заседании центрального комитета правящей партии КНДР, передает агентство Рёнхап.
Северная Корея постепенно выходит из изоляции. Ранее сообщалось, что 27 апреля в Доме мира в Пханмунчжоме в демилитаризованной зоне состоятся переговоры на высшем уровне между КНДР и Южной Кореей. А в ближайшие недели может состояться встреча Ким Чен Ына с Дональдом Трампом. Кроме того, в Пхеньяне уже успел побывать глава ЦРУ Майкл Помпео.
Решение было принято на заседании центрального комитета правящей партии КНДР, передает агентство Рёнхап.
Северная Корея постепенно выходит из изоляции. Ранее сообщалось, что 27 апреля в Доме мира в Пханмунчжоме в демилитаризованной зоне состоятся переговоры на высшем уровне между КНДР и Южной Кореей. А в ближайшие недели может состояться встреча Ким Чен Ына с Дональдом Трампом. Кроме того, в Пхеньяне уже успел побывать глава ЦРУ Майкл Помпео.
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