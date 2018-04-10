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    Ким Чен Ын сообщил о встрече с президентом Южной Кореи и перспективу диалога с США

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    Ким Чен Ын сообщил о встрече с президентом Южной Кореи и перспективу диалога с США

    Ким Чен Ын сообщил о встрече с президентом Южной Кореи и перспективу диалога с США

    На заседании политбюро ЦК Трудовой партии Кореи лидер КНДР рассказал о готовящейся встрече с главой Южной Кореи и перспективу диалога с Соединенными Штатами.

    Как сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК), Ким Чен Ын сообщил о переговорах на высшем уровне с Южной Кореей, которые пройдут 27 апреля в Доме мира в Пханмунчжоме в демилитаризованной зоне, а также «проанализировал и оценил развитие межкорейских отношений и перспективу диалога с США».

    Это первое упоминание в северокорейских СМИ заявления лидера страны о предстоящих встречах. До сих пор о возможных переговорах сообщалось со слов высокопоставленных чиновников Южной Кореи, которые контактировали с представителями КНДР. Ранее Ким Чен Ын напрямую не заявлял о проведении межкорейского саммита, запланированного на 27 апреля, хотя его подготовка идет полным ходом, а в демилитаризованной зоне прошло уже три раунда переговоров, касающихся этого события.

    Потепление между Южной и Северной Кореями произошло после участия КНДР в Олимпийских играх в Пхёнчхане. Стороны обменялись визитами высокопоставленных делегаций и условились провести переговоры лидеров двух стран. Также при посредничестве южнокорейской стороны удалось достичь договоренности о встрече Ким Чен Ына с президентом США Дональдом Трампом в конце мая или начале июня.

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