Трамп надеется встретиться с Ким Чен Ыном в ближайшие два месяца

Президент США рассчитывает, что его личная встреча с лидером КНДР Ким Чен Ыном состоится либо в мае, либо в начале июня.
Об этом Трамп сообщил журналистам на заседании своего кабинета, передает ТАСС.
Дональд Трамп: «Как вы, вероятно, видели, мы находимся в контакте с Северной Кореей. Мы будем с ними встречаться в какой-то момент в мае или в начале июня… Будем надеяться, мы сможем заключить сделку о денуклеаризации Северной Кореи».
Дональд Трамп: «Как вы, вероятно, видели, мы находимся в контакте с Северной Кореей. Мы будем с ними встречаться в какой-то момент в мае или в начале июня… Будем надеяться, мы сможем заключить сделку о денуклеаризации Северной Кореи».
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