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    Трамп надеется встретиться с Ким Чен Ыном в ближайшие два месяца

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    Трамп надеется встретиться с Ким Чен Ыном в ближайшие два месяца

    Трамп надеется встретиться с Ким Чен Ыном в ближайшие два месяца

    Трамп надеется встретиться с Ким Чен Ыном в ближайшие два месяца
  • Фото: Associated Press © 2018, Ahn Young-joon

    • Президент США рассчитывает, что его личная встреча с лидером КНДР Ким Чен Ыном состоится либо в мае, либо в начале июня.

    Об этом Трамп сообщил журналистам на заседании своего кабинета, передает ТАСС.

    Дональд Трамп: «Как вы, вероятно, видели, мы находимся в контакте с Северной Кореей. Мы будем с ними встречаться в какой-то момент в мае или в начале июня… Будем надеяться, мы сможем заключить сделку о денуклеаризации Северной Кореи».

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