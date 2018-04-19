Трамп намерен встретиться с Ким Чен Ыном в ближайшие недели

Президент США Дональд Трамп намерен встретиться со своим северокорейским коллегой Ким Чен Ыном в ближайшие недели. Об этом он заявил на совместной
пресс-конференции с премьер-министром Японии Синдзо Абэ.
Дональд Трамп, президент США: «Как вы знаете, я буду встречаться с Ким Чен Ыном в предстоящие недели, чтобы обсудить денуклеаризацию Корейского полуострова. Надеюсь, что эта встреча будет успешной и мы ждем ее».
При этом он добавил, что, несмотря на важность встречи, она может не состояться, если США не будут уверены, что она пройдет успешно, передает РИА Новости.
Напомним, о возможности личной встречи президента США и лидера Северной Кореи стало известно в начале марта. Позже Трамп уточнил, что «замечательная встреча» может пройти в мае или в начале июня. При этом он в очередной раз заявил, что «рассчитывает на сделку». В Белом доме говорят, что дата и место встречи Трампа и Ким Чен Ына все еще не определены.
При этом он добавил, что, несмотря на важность встречи, она может не состояться, если США не будут уверены, что она пройдет успешно, передает РИА Новости.
Напомним, о возможности личной встречи президента США и лидера Северной Кореи стало известно в начале марта. Позже Трамп уточнил, что «замечательная встреча» может пройти в мае или в начале июня. При этом он в очередной раз заявил, что «рассчитывает на сделку». В Белом доме говорят, что дата и место встречи Трампа и Ким Чен Ына все еще не определены.
Комментарии