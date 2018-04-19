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19 апреля, 15:00
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    Трамп намерен встретиться с Ким Чен Ыном в ближайшие недели

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    Трамп намерен встретиться с Ким Чен Ыном в ближайшие недели

    Трамп намерен встретиться с Ким Чен Ыном в ближайшие недели

    Президент США Дональд Трамп намерен встретиться со своим северокорейским коллегой Ким Чен Ыном в ближайшие недели. Об этом он заявил на совместной пресс-конференции с премьер-министром Японии Синдзо Абэ.

    Дональд Трамп, президент США: «Как вы знаете, я буду встречаться с Ким Чен Ыном в предстоящие недели, чтобы обсудить денуклеаризацию Корейского полуострова. Надеюсь, что эта встреча будет успешной и мы ждем ее».

    При этом он добавил, что, несмотря на важность встречи, она может не состояться, если США не будут уверены, что она пройдет успешно, передает РИА Новости.

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    Напомним, о возможности личной встречи президента США и лидера Северной Кореи стало известно в начале марта. Позже Трамп уточнил, что «замечательная встреча» может пройти в мае или в начале июня. При этом он в очередной раз заявил, что «рассчитывает на сделку». В Белом доме говорят, что дата и место встречи Трампа и Ким Чен Ына все еще не определены.

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