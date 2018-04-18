«Все пойдет по плану»: Трамп рассказал о предстоящей встрече с Ким Чен Ыном

Президент США допустил, что его личная встреча с лидером КНДР может и не состояться, но выразил надежду, что она произойдет.
Дональд Трамп, президент США «Очень скоро у меня состоится беседа с Ким Чен Ыном. Это, вероятно, произойдет в начале июня или даже раньше, в зависимости от того, как будут развиваться события. Возможно, события будут развиваться не так, как хотелось бы, и у нас не будет встречи. Посмотрим, что произойдет».
Об этом Трамп заявил журналистам на брифинге после встречи с премьер-министром Японии Синдзо Абэ в Палм-Бич (штат Флорида), заявив, что он все же рассчитывает на то, что «все пойдет по плану и мы будем продолжать идти тем путем, который избрали».
Отвечая на вопросы журналистов, президент США сообщил, что рассматриваются «пять мест», где могут пройти его переговоры с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном. При этом Трамп не рассказал журналистам никаких подробностей об этих местах, пишет ТАСС.
Напомним, о возможности личной встречи президента США и лидера Северной Кореи стало известно в начале марта. В апреле Трамп уточнил, что «замечательная встреча» может пройти «либо в мае, либо в начале июня» и в очередной раз заявил, что «рассчитывает на сделку». В Белом доме говорят, что дата и место встречи Трампа и Ким Чен Ына все еще не определены.
Об этом Трамп заявил журналистам на брифинге после встречи с премьер-министром Японии Синдзо Абэ в Палм-Бич (штат Флорида), заявив, что он все же рассчитывает на то, что «все пойдет по плану и мы будем продолжать идти тем путем, который избрали».
Отвечая на вопросы журналистов, президент США сообщил, что рассматриваются «пять мест», где могут пройти его переговоры с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном. При этом Трамп не рассказал журналистам никаких подробностей об этих местах, пишет ТАСС.
Напомним, о возможности личной встречи президента США и лидера Северной Кореи стало известно в начале марта. В апреле Трамп уточнил, что «замечательная встреча» может пройти «либо в мае, либо в начале июня» и в очередной раз заявил, что «рассчитывает на сделку». В Белом доме говорят, что дата и место встречи Трампа и Ким Чен Ына все еще не определены.
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