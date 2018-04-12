Трамп предвкушает «замечательную» встречу с Ким Чен Ыном

Президент США Дональд Трамп считает, что его предстоящая встреча с северокорейским лидером Ким Чен Ыном будет «замечательной».

Дональд Трамп: «Прямо сейчас назначаются встречи между мной и Ким Чен Ыном. Я думаю, это будет замечательно. Я думаю, мы придем с большим уважением и посмотрим, что будет».



Ранее Белый дом сообщил, что Трамп согласился провести саммит с Ким Чен Ыном и что встреча лидеров состоится до мая.