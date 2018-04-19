Тайный визит в Пхеньян: зачем директор ЦРУ приезжал в КНДР

Директор ЦРУ Майкл Помпео побывал в Пхеньяне еще в пасхальные выходные, но информация просочилась в прессу только сейчас. И произошло это явно не случайно: публикация совпала с визитом в США премьера Японии Синдзо Абе, после встречи с которым Дональд Трамп подтвердил, что отношения с КНДР налаживаются.

Казалось бы, совсем недавно лидеры США и КНДР демонстративно махали кулаками. Ким Чен Ын искал на карте Гуам, прикидывая, долетят ли до американского острова его ракеты. Дональд Трамп обещал показать северокорейскому коллеге всю мощь своей армии. Но ракеты, которые испытывали КНДР, не летают уже несколько месяцев. Зато Пхеньян стремительно выходит из политической изоляции.



Правда, эксперты отмечают, что это не совсем заслуга американцев. Основная работа была проделана Китаем, который начал в полном объеме реализовывать санкции, чтобы принудить Северную Корею к диалогу.



Хотя демонстрацию силы, предпринятую Вашингтоном в прошлом году, не стоит сбрасывать со счетов. Тогда всерьез запахло войной на Корейском полуострове. А теперь глава ЦРУ посещает Пхеньян. Комментируя этот визит, Трамп подтвердил, что Помпео «провел отличную встречу с Ким Чен Ыном и поладил с ним очень хорошо».



Это вообще стиль Трампа: обострить ситуацию, всех перепугать, а потом получить на переговорах уступки. Стиль, которым сама Северная Корея раньше успешно пользовалась.



