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    «Большой прогресс»: Трамп оценил заявление КНДР о прекращении ядерных испытаний

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    «Большой прогресс»: Трамп оценил заявление КНДР о прекращении ядерных испытаний

    «Большой прогресс»: Трамп оценил заявление КНДР о прекращении ядерных испытаний

    Президент США Дональд Трамп положительно оценил заявление лидера КНДР Ким Чен Ына о прекращении ядерных испытаний.

    Дональд Трамп, президент США: «Северная Корея согласилась заморозить все ядерные испытания и закрыть крупный полигон. Это очень хорошие новости для Северной Кореи и всего мира — большой прогресс! Жду нашего саммита».

    Ранее сообщалось, что встреча северокорейского лидера Ким Чен Ына с Дональдом Трампом может состояться в мае или начале июня. А пока в Пхеньяне успел побывать глава ЦРУ Майкл Помпео. Комментируя этот визит, американский лидер подтвердил, что Помпео «провел отличную встречу с Ким Чен Ыном и поладил с ним очень хорошо».

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