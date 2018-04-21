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    Вместо ядерных испытаний КНДР решила заняться повышением уровня жизни. Ким Чен Ын, Северная Корея, ядерное оружие. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВместо ядерных испытаний КНДР решила заняться повышением уровня жизни

    Вместо ядерных испытаний КНДР решила заняться повышением уровня жизни

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    Вместо ядерных испытаний КНДР решила заняться повышением уровня жизни

    Вместо ядерных испытаний КНДР решила заняться повышением уровня жизни

      Распоряжение северокорейского лидера приостановить ракетные испытания и закрыть ядерный полигон на севере страны, без сомнения, войдет в учебники по мировой истории. Об своем решении Ким Чен Ын заявил на пленарном заседании центрального комитета Трудовой партии. Подготовка к новым запускам баллистических ракет прекращается уже сегодня.

      У КНДР изменились приоритеты. Северная Корея теперь намерена сосредоточить усилия на создании сильной социалистической экономики, чтобы резко повысить уровень жизни в стране. Ведущие новостей в Пхеньяне, которые, кажется, уже привыкли рассказывать о запусках баллистических ракет, теперь сообщают о прекращении ядерных испытаний. Впрочем, делают это не менее эмоционально, чем раньше.

      Из материала северокорейских СМИ: «Северная Корея прекратит ядерные испытания и запуски межконтинентальных баллистических ракет с 21 апреля. Чтобы гарантировать прекращение ядерных испытаний и сделать этот процесс прозрачным, ядерный полигон на севере страны прекратит работу».

      Ким Чен Ын заявил, что КНДР не собирается передавать другим странам имеющиеся у нее ядерные технологии. «Мы никогда не будем использовать ядерное оружие, если против нашей страны не будет ядерных угроз или провокаций», — отметил северокорейский лидер. То есть он все же оставляет за Пхеньяном право на ответный удар в случае агрессии со стороны другого государства.

      Как предает корреспондент Дина Иванова, на эту деталь обратили внимание в Токио. В Минобороны Японии, например, уже заявили, что пока не видят поводов для уменьшения давления на КНДР. В японском правительстве считают, что говорить об ослаблении санкций можно будет только после полного уничтожения северокорейского ядерного оружия.

      Синдзо Абэ, председатель Правительства Японии: «Япония приветствует объявление КНДР о приостановке испытаний как позитивное событие. Однако здесь важно, чтобы этот шаг привел к полному, поддающемуся проверке и необратимому уничтожению ядерного оружия, оружия массового уничтожения и ракет. Токио будет поддерживать эту политику наравне с Сеулом и Вашингтоном».

      «Очень хорошей новостью» заявления северокорейского лидера назвал Дональд Трамп. Американский президент традиционно на сообщения, пришедшие из Пхеньяна, отреагировал в своем Twitter. Он заявил, что это прогресс для всего мира, и отметил, что с нетерпением ждет встречи с Ким Чен Ыном. Уже известно, что состоятся эти переговоры, скорее всего, в июне. В качестве вероятного места саммита сейчас все чаще называют Швейцарию.

      смотретьКим Чен Ын объявил о приостановке ядерных и ракетных испытаний
      Ким Чен Ын объявил о приостановке ядерных и ракетных испытаний
      В России также позитивно оценили новости из КНДР. В Совете Федерации выразили надежду на то, что это «шанс на деэскалацию напряженности, которая еще несколько месяцев назад накалилась до уровня ядерного конфликта». Во время своего новогоднего обращения к нации Ким Чен Ын говорил, что у него на рабочем столе есть ядерная кнопка. Впрочем, некоторые жители Южной Кореи и сейчас не до конца уверены, что северокорейский лидер не нажмет на нее, если захочет.

      Чун Ронг-Дал, южнокорейский бизнесмен: «Как бывший офицер, который 6 лет работал в армии и находился около границы, могу сказать: я не верю в то, что говорит Северная Корея о приостановлении ядерных испытаний и закрытии ядерных полигонов. Мое мнение: они лицемеры. Я думаю, что они делают это, чтобы избежать дальнейших неприятностей, вызванных международным давлением и санкциями».

      Ли Чон-Мин, сотрудник южнокорейской компании: «Я переполнен надеждами. Думаю, что это решение стало возможностью улучшить отношения между Южной и Северной Кореями».

      Одних заявлений, понятно, недостаточно, нужны конкретные действия. Лидер КНДР распорядился приостановить ракетные испытания и закрыть ядерный полигон на севере страны, КНДР должна вернуться в режим Договора о нераспространении ядерного оружия, из которого она окончательно вышла в 2003 году, возобновить сотрудничество с Международным агентством по атомной энергии. Впрочем, первый шаг навстречу мирному урегулированию Пхеньян уже сделал.

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