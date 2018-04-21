Премьер Японии приветствовал решение КНДР об отказе от ядерных испытаний

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ приветствовал заявление лидера КНДР Ким Чен Ына о прекращении ядерных испытаний и пусков межконтинентальных баллистических ракет.
Синдзо Абэ, премьер-министр Японии: «Это продвижение вперед. Я приветствую это».
При этом Абэ подчеркнул, что необходимо пристально следить за тем, чтобы «это привело к полному, подконтрольному и необратимому уничтожению ядерного вооружения, оружия массового поражения и баллистических ракет», передает Kyodo.
Синдзо Абэ: «В ходе японо-американского саммита мы провели обсуждение о том, как реагировать на различные изменения в КНДР. Токио намерен действовать совместно с США, а также в рамках трехстороннего взаимодействия с США и Южной Кореей».
Ранее лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что Северная Корея замораживает проведение ядерных и ракетных испытаний и прекращает работу ядерного полигона на севере страны. По его словам, теперь КНДР сосредоточиться на развитии экономики.
Решение Северной Кореи высоко оценил президент США Дональд Трамп. Он заявил, что это «хорошая новость для всего мира», а также добавил, что ждет предстоящего саммита.
Напомним, встреча северокорейского лидера Ким Чен Ына с Дональдом Трампом может состояться в мае или начале июня. А пока в Пхеньяне успел побывать глава ЦРУ Майкл Помпео. Комментируя этот визит, американский лидер подтвердил, что Помпео «провел отличную встречу с Ким Чен Ыном и поладил с ним очень хорошо».
При этом Абэ подчеркнул, что необходимо пристально следить за тем, чтобы «это привело к полному, подконтрольному и необратимому уничтожению ядерного вооружения, оружия массового поражения и баллистических ракет», передает Kyodo.
Синдзо Абэ: «В ходе японо-американского саммита мы провели обсуждение о том, как реагировать на различные изменения в КНДР. Токио намерен действовать совместно с США, а также в рамках трехстороннего взаимодействия с США и Южной Кореей».
Ранее лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что Северная Корея замораживает проведение ядерных и ракетных испытаний и прекращает работу ядерного полигона на севере страны. По его словам, теперь КНДР сосредоточиться на развитии экономики.
Решение Северной Кореи высоко оценил президент США Дональд Трамп. Он заявил, что это «хорошая новость для всего мира», а также добавил, что ждет предстоящего саммита.
Напомним, встреча северокорейского лидера Ким Чен Ына с Дональдом Трампом может состояться в мае или начале июня. А пока в Пхеньяне успел побывать глава ЦРУ Майкл Помпео. Комментируя этот визит, американский лидер подтвердил, что Помпео «провел отличную встречу с Ким Чен Ыном и поладил с ним очень хорошо».
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