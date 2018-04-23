Место встречи
ТВ-Эфир
Место встречи
    •  

    Лидера армянских оппозиционеров Пашиняна выпустили из СИЗО

    1 комментарий

    Лидера армянских оппозиционеров Пашиняна выпустили из СИЗО

    Лидера армянских оппозиционеров Пашиняна выпустили из СИЗО

    Депутата армянского парламента Никола Пашиняна, задержанного накануне за организацию митинга, освободили.

    Депутат парламента Армении Никол Пашинян, который возглавляет протесты в Ереване, освобожден из СИЗО. Вместе с ним освобождены двое других лидеров оппозиции: депутаты Арарат Мирзоян и Сасун Микаелян, передает «Интерфакс». Пашинян уже сообщил о своем намерении выступить на митинге.

    Никол Пашинян, депутат парламента Армении: «Все задержанные должны быть освобождены. Дальнейшие решения будут приняты. Вечером я выступлю на митинге».

    Пашинян также сообщил, что к нему в камеру приходил первый вице-премьер Армении Карен Карапетян. Подробностей разговора Пашинян не раскрыл, но призвал «взять паузу пару часов».

    Накануне полиция разогнала в Ереване масштабное шествие оппозиции. Пашинян, Мирзоян и Микаелян были задержаны по обвинению в организации незаконных массовых собраний, однако акции протеста продолжились без них. В понедельник стало известно, что власти Армении приняли решение не лишать депутатов неприкосновенности.

    смотретьК шествию оппозиции в Ереване присоединились люди в военной форме
    К шествию оппозиции в Ереване присоединились люди в военной форме
    Митинги и шествия оппозиции продолжаются в Ереване и сегодня. К протестующим присоединились люди в военной форме. Демонстранты выступают против назначения премьер-министром страны бывшего президента Сержа Саргсяна. С его уходом с президентского поста в силу вступили изменения в конституции страны, согласно которым вся власть будет сосредоточена в руках парламента и правительства, а у президента останутся представительские функции.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru