Лидера армянских оппозиционеров Пашиняна выпустили из СИЗО

Депутата армянского парламента Никола Пашиняна, задержанного накануне за организацию митинга, освободили.
Депутат парламента Армении Никол Пашинян, который возглавляет протесты в Ереване, освобожден из СИЗО. Вместе с ним освобождены двое других лидеров оппозиции: депутаты Арарат Мирзоян и Сасун Микаелян, передает «Интерфакс». Пашинян уже сообщил о своем намерении выступить на митинге.
Никол Пашинян, депутат парламента Армении: «Все задержанные должны быть освобождены. Дальнейшие решения будут приняты. Вечером я выступлю на митинге».
Пашинян также сообщил, что к нему в камеру приходил первый вице-премьер Армении Карен Карапетян. Подробностей разговора Пашинян не раскрыл, но призвал «взять паузу пару часов».
Накануне полиция разогнала в Ереване масштабное шествие оппозиции. Пашинян, Мирзоян и Микаелян были задержаны по обвинению в организации незаконных массовых собраний, однако акции протеста продолжились без них. В понедельник стало известно, что власти Армении приняли решение не лишать депутатов неприкосновенности.
Митинги и шествия оппозиции продолжаются в Ереване и сегодня. К протестующим присоединились люди в военной форме. Демонстранты выступают против назначения премьер-министром страны бывшего президента Сержа Саргсяна. С его уходом с президентского поста в силу вступили изменения в конституции страны, согласно которым вся власть будет сосредоточена в руках парламента и правительства, а у президента останутся представительские функции.
Никол Пашинян, депутат парламента Армении: «Все задержанные должны быть освобождены. Дальнейшие решения будут приняты. Вечером я выступлю на митинге».
Пашинян также сообщил, что к нему в камеру приходил первый вице-премьер Армении Карен Карапетян. Подробностей разговора Пашинян не раскрыл, но призвал «взять паузу пару часов».
Накануне полиция разогнала в Ереване масштабное шествие оппозиции. Пашинян, Мирзоян и Микаелян были задержаны по обвинению в организации незаконных массовых собраний, однако акции протеста продолжились без них. В понедельник стало известно, что власти Армении приняли решение не лишать депутатов неприкосновенности.
Митинги и шествия оппозиции продолжаются в Ереване и сегодня. К протестующим присоединились люди в военной форме. Демонстранты выступают против назначения премьер-министром страны бывшего президента Сержа Саргсяна. С его уходом с президентского поста в силу вступили изменения в конституции страны, согласно которым вся власть будет сосредоточена в руках парламента и правительства, а у президента останутся представительские функции.
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